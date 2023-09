26 gennaio, il giorno della discordia

Ogni anno il dilemma è lo stesso: è giusto celebrare l’approdo della prima flotta inglese a Sydney Cove il 26 gennaio del 1788? Va bene festeggiare l'orgoglio australiano in una giornata come quella di oggi?





Insomma, Australia Day o Invasion Day ?





PUNTI CHIAVE





La celebrazione di Australia Day il 26 gennaio è una data che suscita polemiche ormai da anni

A far discutere è soprattutto la scelta del giorno, che agli occhi di molti è un precedente funesto, e non dovrebbe essere ricordato con orgoglio

Il 26 gennaio del 1788, il capitano Arthur Phillip innalzava la Union Jack sul suolo australiano

Per tutti coloro che perorano la causa della comunità aborigena e delle Isole di Torres il 26 gennaio è l'anniversario dell'invasione e dell'inizio della colonizzazione.





Dall’altra parte della trincea, invece, stanno coloro che, indipendentemente dalla coincidenza storica, usano il 26 di gennaio come giorno in cui promuovere i valori australiani. In questa occasione viene tra l'altro proclamato l' Australian of the Year .





A riflettere il dualismo di questa data due storie individuali. Da una parte quella di Laura Thompson, della comunità aborigena Gunditjmara, che disegna abiti con lo scopo di sostenere i diritti della sua comunità. Alcune sue t-shirt riportano lo slogan Not a date to celebrate , (non è una data da celebrare), mentre su altre domina la bandiera aborigena o altre frasi-simbolo, come Always Was, Always Will be Aboriginal Land .

Dall'altra la storia di Dylan Alcott, atleta paralimpico, filantropo, commentatore sportivo e, da oggi, australiano dell’anno 2022.





Dylan succede così a Grace Tame, ed è la prima persona con disabilità fisiche a ricevere il prestigioso premio.





