Dylan Alcott è il nuovo australiano dell'anno

Il 26 gennaio, Australia Day ma anche Invasion Day o Survival Day per le popolazioni indigene, è anche una data in cui si celebrano cittadine e cittadini australiani che si sono distinti nel loro campo.





Ieri sera il primo ministro Scott Morrison ha annunciato il vincitore di questa edizione del titolo di Australian of the Year , che succede a Grace Tame.





Per la prima volta in 62 anni, una persona con disabilità fisiche è stata insignita del prestigioso premio. Si tratta di Dylan Alcott, atleta, paralimpico, filantropo e commentatore sportivo.





La sua carriera sportiva è impressionante: quattro medaglie parolimpiche nel basket su carrozzina, 23 titoli Grand Slam e un Golden Slam nel tennis.





Ma Alcott ha anche fondato la Dylan Alcott Foundation per offrire borse di studio e fondi agli australiani con disabilità che si trovano ai margini della società, e allo stesso tempo è il fondatore di AbilityFest, il primo e unico festival musicale completamente accessibile a persone con disabilità.

Il titolo di Senior Australian of the Year 2022 va invece ad una volontaria 71enne di St John Ambulance, Valmai Dempsey di Canberra.





La sua storia è incredibile: ha iniziato come volontaria alle elementari e poi ha dedicato la sua vita per oltre 50 anni al servizio di St John Ambulance, diventando una delle volontarie più longeve.







A seguito degli incendi della 'Black Summer' del 2020, aveva guidato 40 volontari per assistere le comunità coinvolte dagli incendi, nonché innumerevoli attività durante il periodo della pandemia.





Dempsey, che viene chiamata affettuosamente 'Aunty Val', ha dichiarato che la passione per il primo soccorso le viene a seguito di un brutto incidente in macchina subito dalla figlia.





Il premio di Giovane Australiano dell'anno va al 26enne Daniel Nour, un dottore di Sydney, che ha realizzato come le persone vulnerabili nello stato come i senza tetto non avessero accesso a cure mediche. Ha perciò fondato una no profit nel giugno 2020 proprio per aiutare queste persone in difficoltà.





Con 145 volontari e quattro cliniche nel NSW, Street Side Medics ha cambiato le vite di oltre 500 pazienti, con serivzi medici gratuiti senza avere bisogno di Medicare o di documenti d'identità.

L'Australia's Local Hero è la fondatrice di Sober in the Country , la 47enne Shanna Whan di Narrabi nel New South Wales. Whan sta cambiando la percezione del consumo di alcol nell'australia rurale, dopo aver combattuto la sua battaglia personale contro la dipendenza.





Whan ha donato alla causa oltre 20mila ore di lavoro e ora viaggia di città in città per condividere il suo viaggio verso la sobrietà, per incoraggiare le persone a dire no al consumo eccessivo di alcol.







Il 26 gennaio è la giornata in cui vengono assegnati i riconoscimenti dell'Order of Australia, le onorificenze civili e militari consegnate a coloro che si sono particolarmente distinti dando onore al nome dell'Australia.







Anche quest'anno sono tanti gli australiani e le australiane di origine italiana i cui sforzi sono stati riconosciuti, cominciando dalla signora Catherine Bartolo, la quale e stata insignita della carica di Member of the Order of Australia per gli sforzi dedicati nel campio sociale e della gioventù nella comunita di Logan, in Queensland.







Stesso riconoscimento anche per l'onorevole Gaetano (Tony) Pagone, per il suo servizio al sistema giudiziario australiano e la dedizione in molte associazioni professionali del campo della giurisprudenza.







La dottoressa Maria Pallotta-Chiarolli è stata invece riconsociuta con l'onorificenza di Member of Order of Australia per la sua attivita a servizio della comunita LGBTQI+.







A Patricia D'Apice va invece la Medal of the Order of Australia per il suo servizio nel campo dell'educazione delle persone con deficit visivi.







Il dottor Gino Pecoraro ha ricevuto la stessa onorificenza per il suo servizio nel campo della medicina e della ginecologia.







Infine Silvio Petruzzello per il suo servizio al mondo delle industrie primarie e casearie.





