Andrea e Elisa, un tocco di Italia nella Penisola di York

Andrea Iannucci ed Elisa D'Amico, entrambi di Frosinone, si sono incontrati ad Adelaide tramite amici comuni dopo aver iniziato la loro esperienza Down Under separatamente.





Per coincidenza, sono arrivati in Australia lo stesso anno, nel 2013, ma in Stati diversi: Victoria e South Australia.



Ci siamo conosciuti così, da emigranti in Australia Andrea Iannucci

“Tornato in Italia, avevo capito che non era per me e sono rientrato nel 2016”, racconta Andrea ai microfoni di SBS Italian.





Pochi anni più tardi Andrea si sposta per motivi di lavoro nella York Peninsula, dove ancora vive e lavora.





Il percorso di Elisa è stato simile ma con diversi interessi. Pur lavorando nel settore dell'ospitalità, anche in Australia ha proseguito con la sua passione per la danza e per Pilates, diventando insegnante certificata.



Andrea Iannucci ed Elisa D'Amico in posa di fronte alla loro distilleria Bond Store di Wallaroo. Credit: Andrea Iannucci Elisa ha seguito Andrea nella loro nuova impresa, l’acquisto di un birrificio nella York Peninsula, a circa due ore a nord di Adelaide.





Dopo aver preso nel 2021 in gestione un locale ristrutturato da un vecchio magazzino da una coppia di australiani, un anno fa hanno accettato la proposta dei proprietari di acquistarlo.



Dopo due anni di esperienza ci siamo innamorati di questo posto e abbiamo deciso di comprarlo Elisa D'Amico

Cucina, birra artigianale e liquori sono alla base del progetto di questa micro-brewery di Wallaroo.





“Ma anche tradizione italiana, però siamo aperti a proporre anche qualcosa di diverso”, continua Andrea.





“Vogliamo un atmosfera felice e vivace”, continua Elisa, che racconta come la comunità italiana non sia grandissima, ma che nel loro Bond Store ci siano cinque persone italiane a lavorare.



Tutti quelli che stanno nella York Peninsula lavorano qui Elisa D'Amico

La loro nuova gestione è iniziata nel giugno 2023, un fresco inizio per la coppia di Frosinone nel South Australia.





“Noi amiamo moltissimo l’Australia e speriamo di continuare con il ristorante per aumentare anche il turismo nella York Peninsula, una regione bellissima che assomiglia anche un po’ all’Italia per la sua forma”.



Ascolta la loro storia cliccando il tasto 'play' in alto





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.