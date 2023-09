Andrea Sartori, una PR dal sapore d'anguria

"Sapevo che avrei amato l'Australia, anche se non ci sono così tante montagne come in Friuli."





Inizia così Andrea Sartori il racconto della sua storia: dalla provincia di Udine al Queensland per lavorare nei campi, fino a ottenere l'agognata residenza permanente.



Trasferitosi a Melbourne, dove opera nel settore dell'hospitality - "ma anche in quello delle pulizie" - Andrea ha raccontato ai microfoni di SBS Italian la sua storia alla conquista del visto che gli avrebbe consentito di trasferirsi in Australia senza limiti di tempo.





Appena atterrato in Australia, Andrea ha iniziato a lavorare come raccoglitore di angurie, per poi stabilirsi in quel settore ottenendo il titolo di "melon consultant".



È un po' come il Mr Wolf delle angurie: risolve i problemi di quelli che hanno più frutta che braccia per raccoglierla Andrea Sartori

Durante questi anni, Andrea si è fatto un'esperienza nel settore, caratterizzata da orari certamente non convenzionali: "in estate si iniziava alle 3:30 del mattino", ha raccontato della sua vita in quel periodo.





A tutti quelli che vorrebbero provare a venire in Australia ma sono ancora indecisi, Andrea consiglia, perentorio: "Fatelo. Fatelo senza dubbio, se è un pensiero che vi gira per la testa da un po'!".



