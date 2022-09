Annunciata una Commissione anticorruzione, ma rimangono interrogativi sulle "udienze pubbliche"

Il governo federale ha ufficialmente presentato disegno di legge sulla Commissione anticorruzione, ma ci sono molti punti interrogativi sulle restrizioni applicate alle "udienze pubbliche".





La Commissione ha lo scopo di creare un'organizzazione con poteri per avviare indagini, e anche su accuse storiche di condotta corrotta.





Ma un dettaglio della legislazione rimane un punto controverso tra i partiti: le restrizioni alle udienze, che verranno per lo più condotte a porte chiuse.





“La Commissione potrà tenere udienze pubbliche in circostanze eccezionali e se è nell'interesse pubblico farlo. La posizione predefinita è che le udienze si terranno in privato", ha annunciato l'Attorney-General Mark Dreyfus quando ha presentato ufficialmente il disegno di legge al Parlamento.





Secondo il Senatore dei Verdi David Shoebridge, l'integrità non può essere difesa al buio.





"Uno dei migliori disinfettanti per la corruzione è la luce del sole", ha dichiarato.





"Le audizioni pubbliche sono fondamentali per il lavoro di questa commissione nazionale anticorruzione e, a nome dei Verdi al Senato, nell'inchiesta, lavoreremo insieme a questo straordinario gruppo di parlamentari e i senatori per mettere quanta più luce possibile in questa Commissione anti-corruzione", ha dichiarato.





Il leader dell'opposizione Peter Dutton ha dichiarato che il suo partito sostiene il modello proposto dal governo, ma ha avvertito che è necessaria un'attenzione straordinaria.





"Sotengo il governo per il modello che hanno proposto. Come ho detto, una delle prime affermazioni che ho fatto è che sono istintivamente favorevole a una Commissione per l'integrità, ma vorrei che ci fosse equilibrio e che non diventasse una caccia alle streghe senza fine".





Secondo la senatrice liberale Jane Hume le indagini della Commissione non dovrebbero trasformarsi in "processi farsa" che danneggiano inutilmente la reputazione.





"Abbiamo sempre detto che non vogliamo una Commissione nazionale anticorruzione politicizzata, che i processi farsa non servono a nessuno", ha dichiarato.





"La cosa più importante è che non dissuadiamo le brave persone dall'entrare in politica a causa di un potenziale danno alla loro reputazione, ai loro conti bancari e a future cariche", ha dichiarato Hume.





