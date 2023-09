Anthony Albanese invitato al vertice NATO di Madrid

Il primo ministro Anthony Albanese è in queste ore a Madrid, per partecipare al vertice della NATO che avviene in un momento chiave della storia, con il conflitto tra Russia ed Ucraina che prosegue e l’annuncio dell’entrata nella Alleanza Atlantica di Svezia e Finlandia.





La Turchia ha infatti fatto cadere i paletti imposti inizialmente, dando il via libera all’ingresso dei due paesi scandinavi.





Anthony Albanese è stato invitato al vertice in una delegazione che comprende altre nazioni dell'Asia e del Pacifico, come Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud.

L’Australia non fa parte della NATO ma ha un ruolo di osservatore permanente che gli garantisce trasparenza sulle attività dell’Alleanza.

L'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO è stato confermato al vertice di Madrid.

Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana, ha ricordato come il primo ministro australiano stia valutando se recarsi in Ucraina al termine del summit in Spagna.





Anthony Albanese ha poi sottolineato come l'Australia sia ancora sottoposta a sanzioni commerciali imposte unilateralmente dalla Cina, similmente a paesi NATO come la Lituania, e stia lavorando per "un'area indopacifica aperta, inclusiva e prospera".





