Biscotti Chifel all'anice, una ricetta di Paola Bacchia

"La ricetta che vi propongo oggi è una variazione che ho trovato su un vecchio libro di cucina e che mi è piaciuta immediatamente! La trovate nel mio terzo libro Istria, recipes and stories form the hidden heart of Italy, Slovenia and Croati a”, ha raccontato la blogger (Italyonmymind) e autrice Paola Bacchia ai microfoni di SBS Italian.





Chifel è una parola che deriva dal tedesco Kipferl , parola che indica biscotti a forma di mezza luna.





Ecco la ricetta dei Chifel all’anice (aniseed crescents)

Ingredienti

140g farina di mandorle

140g zucchero

140g farina

Un pizzico di sale fino

70g burro a temperature ambiente, ridotto a cubetti

1 cucchiaino essenza di anice

1 uovo (minimo 60g)

Per spolverare i chifel

1 cucchiaino zucchero

1 cucchiaino semi di anice (fatti in polvere)

Mentre si prepara la pasta, riscaldare il forno statico a 160C e foderare una teglia con carta forno.





Mettere le farine, lo zucchero ed il sale in una ciotola grande, e mescolare con la frusta. Aggiungere il burro e lavorarlo con le dita fino ad ottenere un composto sabbioso. Unire con il tuorlo, circa metà dell’albume e l’essenza di anice e mescolare con un cucchiaio, poi con le mani per formare una palla d’impasto abbastanza asciutta. Se sembra troppo asciutta, aggiungere ancora un po’ d’albume, riservando una quantità per spennellare sui chifel.

Formare bastoncini di 9-10cm in lunghezza da 25g l'uno, piegarli leggermente per fare una forma di mezzaluna e metterli sulla teglia. Spennellarli con l’albume rimasto e spolverarli con zucchero e semi di anice in polvere. Verranno circa 20 chifel.





Infornare per 20-22 minuti finché non siano leggermente dorati. Lasciarli raffreddare per un 5 minuti in teglia ed aspettare che si raffreddino per mangiarli.





"Sono buonissimi con un caffè e si conservano fino a cinque giorni in una scatola a chiusura ermetica", conclude Paola Bacchia.





Ascolta la ricetta:

