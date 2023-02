Cappon magro, una ricetta ligure reinterpretata dallo chef Martino Pulito

Nato come piatto povero, realizzato con i pesci rimasti invenduti, il cappon magro (che nulla ha a che fare coi capponi) veniva consumato dai marinai durante le lunghe permanenze al largo, ed è considerato oggi un piatto costoso e ricercatissimo.





"In origine veniva consumato dai pescatori, preparato e mangiato sulla barca", spiega lo chef, che ci propone una sua versione.





Manca una settimana a S. Valentino, quindi non ci sono scuse per non cimentarsi in questa ricetta...



Secondo Martino con il cappon magro potreste fare colpo a San Valentino! Credit: Samantha Rose

Ingredienti per due persone

400 gr. di pesce bianco (merluzzo, coda di rospo, orata o snapper)

1 aragosta

1 scampi

2 gamberoni Tiger

40 gr carote

100 gr patate Desirée

20 gr fagiolini

10 gr cavolfiore

20 gr pomodorini

1 galletta riso nero

50 gr salsa verde ligure

Per la salsa verde ligure

100 gr prezzemolo

100 gr pinoli

20 gr acciughe sotto sale

10 gr capperi

20 gr olive verdi

un uovo bollito

20 gr pane raffermo

20 gr aglio

50 ml aceto balsamico

75 ml olio extravergine

Preparazione per la salsa verde

Ammorbidire il pane bianco raffermo con un po' di latte, dopodiché strizzarlo per bene.





Lavare per bene le acciughe togliendo ogni residuo di sale.





In un frullatore aggiungere il prezzemolo a foglie, i pinoli tostati, le acciughe, i capperi, l'aglio e le olive verdi e frullare grossolanamente aggiungendo dell'olio extravergine d'oliva.





Quindi passare il tutto in una ciotola e aggiungere l'uovo sodo precedentemente passato al setaccio.





Aggiungere il pane, l'aceto balsamico bianco e sale a piacimento.



Preparazione per il cappon magro

Mondare tutti gli ortaggi e lessarli separatamente.





Quindi tagliarli a fettine, a pezzetti o a rombetti e condirli con olio, aceto e sale.





Lessare il pesce bianco in acqua e aromi, preferibilmente limone), sgocciolarlo, spellarlo e diliscarlo, quindi tagliarlo a striscioline o a cubetti e condirlo con olio, limone e sale.





Cuocere i gamberi con il carapace, dopodiché pelarli del tutto.





L'aragosta invece va sbianchita per tre minuti in acqua salata, quindi raffreddata subito in acqua e ghiaccio. Pulita del carapace e della testa, va chiusa ermeticamente in sacchetto sottovuoto con un po' di olio e aromi (lo chef consiglia il timo limonato) e cotto a bassa temperatura per due ore circa a vapore.





Lo scampo va pulito da crudo e fiammeggiato con il cannello.





Per impiattare, aggiungere alla base del piatto un piccolo strato di salsa verde e pezzettini di gallette di riso.





Sopra, disporre a strati alterni pesce e verdure, aggiungendo ogni volta alcuni cucchiai di salsa che farà da condimento ma anche da collante.





Non c’è un ordine definito, si sovrappongono gli ingredienti secondo il proprio gusto, formando una torre colorata, alla fine decorare a piacere, usando i medaglioni di aragosta e lo scampo fiammeggiato.





Buon appetito, e buon San Valentino!





