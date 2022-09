Cecamariti all'aglione, una ricetta di Mauro Forgillo

By Elisabetta Merati

Negli anni in cui le nostre nonne e bisnonne erano giovani, non era inusuale che le donne si occupassero della casa e della cucina mentre gli uomini erano fuori per lunghe giornate di lavoro nei campi.





"Questa ricetta semplice e veloce è nata per far credere agli uomini di aver impiegato lungo tempo nella preparazione della pientanza quando in realtà è un piatto semplice e veloce", racconta lo chef di HOUSE Bar&Bistrot di Potts Point a Sydney ai microfoni di SBS Italian.





Ingredienti per quattro persone:



Advertisement

500 g di impasto per pane con lievito madre

4 spicchi di aglione (l'aglione si caratterizza per gli spicchi di colore bianco avorio che sono molto più grandi di quelli dell'aglio comune)

2 peperoncini

10 pomodori pelati o 750 g di passata

q.b.acqua

q.b sale

q.b olio

LISTEN TO Lo chef Aldo Farroni ci propone una ricetta tipica della bassa Maremma e della Maremma grossetana, ma anche del Casentino. SBS Italian 30/08/2022 07:30 Play

Procedimento:





Lavorare un pezzo di pasta lievitata ed avvolgerlo intorno ad un un ferretto da pasta fresca, un ferro da calza o creare delle striscioline a mano, allungando la pasta con della farina, in modo che non si attacchi.



Disporre quindi lo spaghettone bucato, privo del ferro, sulla spianatoia infarinata. Far cuocere i cecamariti in abbondante acqua salata, scolarli bene al dente e versarli su un piatto di portata.





Cuocere per un paio di minuti i pomodori in acqua bollente, quindi pelarli, privarli dei semi e tagliarli a dadini, dopo averli asciugati.





Tritare insieme aglio e peperoncino e farli soffriggere con dell’olio; unire quindi il pomodoro e far cuocere per una ventina di minuti.





Condire con l’aglione, mescolare e servire.





Buon appetito!





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.