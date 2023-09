Com'è cambiata l'Italia dopo due anni di pandemia?

Nel fare ritorno a casa dopo una lunga assenza bisogna sempre tenere conto di un margine di cambiamenti che si possono incontrare. Se nel mezzo c’è stata una pandemia mondiale, l’effetto sorpresa è assicurato.





Filippo Gardini, che insieme alla moglie Carmen e ai figli ha fatto tappa in Italia per poi passare parte delle vacanze in Spagna, ci racconta di aver avuto un'impressione positiva.





"Ho notato che in entrambi i Paesi c’è una gran voglia di tornare alla normalità, alla vita e al divertimento", ha dichiarato ai microfoni di SBS Italian.





Diametralmente opposta invece l'opinione di Alessandro Ronzoni, che riferisce di aver percepito, durante una sua recente visita in Italia, nuove divisioni, e racconta che una sensazione di ansia ha preceduto ogni occasione d’incontro sociale.





"Anche se sapevo che avrei trovato una realtà diversa da quella che avevo lasciato prima della pandemia, non immaginavo che il Covid dominasse ogni conversazione, ogni titolo di giornale e ogni programma tv. È stato pesante. Ho trovato una grande divisione sociale".

Per Chiara Murgia, invece, tornare a casa è stata una piacevole sorpresa.





"Mi sono quasi stupita di quanto rispetto delle regole abbiano mostrato i cittadini di Roma. Tutti indossavano la mascherina, rispettavano le file in farmacia, e non ho mai visto assembramenti non permessi".





Purtroppo però i segni lasciati dalla pandemia sono stati evidenti anche per Murgia, che racconta di aver riscontrato un cambiamento nelle abitudini sociali di molti.





"L’abbraccio e il bacio come segno di saluto, parte fondamentale del calore e del costume sociale italiano, non esistono più. Non avrei mai immaginato che gli italiani riuscissero a rinunciare al contatto fisico così facilmente", ha commentato.





Michela Mattiuzzo e Massimo Marini, entrambi neo nonni, sono invece tornati down under per riabbracciare figli e nipoti, e ci hanno raccontato di alcune differenze che "viste da fuori" saltano all’occhio più facilmente.





"Melbourne è più vuota di come la ricordavo, cosi come la metropolitana e i suoi parchi. In compenso però il traffico è peggiorato!", ha raccontato Mattiuzzo.





Se vuoi ascoltare le impressioni di tutte le persone intervenute clicca qui:

