Una ricercatrice australiana a Roma, grazie all'amore per il Rinascimento e l'italiano

Il primo incontro di Camilla Russell con l'italiano è avvenuto a Melbourne mentre frequentava le scuole elementari.





"La mia famiglia non aveva nulla di italiano, e nel quartiere dove vivevo non c'era alcuna diversità, però l'italiano mi ha da subito affascinata", spiega la dottoressa Russell al microfono di SBS Italian.





Nel corso degli anni, attraverso la lettura di libri scolastici e l'incontro con insegnanti meravigliosi, la dottoressa Russell ha continuato a coltivare il suo amore per la lingua italiana.





"Lo studio di un'altra lingua mi ha permesso di scoprire un mondo così diverso dal mio", afferma la dottoressa Russell.





"L'Italia, con la sua storia, la sua letteratura, la sua cultura e il suo modo di vivere, ha catturato la mia attenzione, e la mia passione per la lingua italiana è cresciuta sempre di più".



Una volta approdata all'università, la dottoressa Russell ha potuto approfondire la conoscenza della letteratura italiana, del Rinascimento e della Riforma, utilizzando la lingua italiana per lo studio delle fonti storiche.





"Ho dovuto aspettare fino alla fine dei miei studi per andare in Italia", spiega la dottoressa Russell.





"La mia prima esperienza in Italia è stata molto positiva e mi ha permesso di scoprire ancora di più la bellezza e la ricchezza del Paese".





"L'Italia rimane uno dei Paesi più belli, più meravigliosi del pianeta e non solo per la storia, che ovviamente è importante per me, ma anche per come si vive, come si chiacchiera, come ci si incontra".





La dottoressa sottolinea soprattutto un tratto della società italiana che l'ha piacevolmente sorpresa.



Gli italiani non possono essere sottovalutati e in particolar modo non può essere sottovalutata la resilienza di questo popolo e di questo Paese

Il suo master in storia moderna italiana presso l'Università di Pisa ha aperto la strada al dottorato in storia rinascimentale italiana presso l'Università di Londra.





"Ho scelto Londra perché è un importante centro di studi rinascimentali italiani, e ovviamente la vicinanza all'Italia mi ha permesso di fare ricerche negli archivi italiani con facilità", afferma la dottoressa Russell.





Durante questo periodo, la Chiesa Cattolica decide per la prima volta nella storia di aprire agli studiosi l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, meglio conosciuta come l'Inquisizione.





"Sono stata davvero privilegiata ad essere stata una delle prima ricercatrici ad avere avuto accesso a questo archivio".



Dopo il dottorato, la dottoressa Russell ha cominciato a focalizzare la sua ricerca sulla Compagnia di Gesù, celeberrimo ordine cattolico fondato da Ignazio di Loyola nel 1540.





"Il mio interesse per i gesuiti è stato motivato dalla mia curiosità di capire meglio la mia regione d'origine", spiega la dottoressa Russell.





"I gesuiti sono famosi per aver mantenuto degli ottimi e dettagliati manoscritti dei loro viaggi in Asia".





Oggi, la dottoressa Russell è la responsabile editoriale per diverse pubblicazioni edite dalla Compagnia di Gesù, e questo lavoro le ha permesso di stabilirsi a Roma.





"Questo lavoro mi ha permesso di restare in contatto con la mia passione per la storia italiana e di continuare inoltre a fare ricerche su questo argomento".





