Come preparare le "Casarecce al limone", una ricetta di Matteo Zamboni

Presented by Chiara Pazzano

By Carlo Oreglia

Lo chef italiano Matteo Zamboni ha lavorato a Pilu a Freshwater, Ormeggio a The Spit e Quay a Circolar Quay Sydney, oltre a raffinati ristoranti a Milano, Roma e Tokyo.





Matteo Zamboni è ospite di " The Cook Up ", una serie televisiva di SBS con Adam Liaw.





L'episodio è anche disponibile su SBS On Demand.





Le Casarecce al limone sono state presentate in risposta al tema "pasta più veloce".





Ecco la ricetta per quattro persone.





Tempo di preparazione: uguale al tempo di cottura, ovvero 10 minuti.





Livello di difficoltà: facile





Ingredienti



400 grammi di Casarecce

250 ml di brodo di pollo

120 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato

100 grammi di burro non salato

2-3 limoni

Sale grosso per l'acqua della pasta

Sale per condire

Preparazione



1. Mettere sul fuoco una pentola d'acqua leggermente salata e portarla a bollore.



Una volta raggiunta l'ebollizione, aggiungere la pasta e farla cuocere due minuti in meno rispetto al tempo di cottura consigliato.



2. Nel frattempo preparare la salsa. In una padella capiente portare a bollore il brodo di pollo, aggiungere il burro e farlo sciogliere a fuoco alto. Aggiungere un pizzico di sale.



3. Con l'aiuto di una frusta, mescolare il brodo di pollo e il burro e creare un'emulsione.



4. Immergere nella salsa la buccia di due limoni e continuare a farla consumare. Aggiungere qualche cucchiaio di succo di limone.



5. Scolare la pasta (mettendo da parte un po' del liquido di cottura) e trasferirla nella padella con l'emulsione di limone.



6. Continuare a far cuocere la pasta in padella fino a quando il sugo non si sarà ridotto abbastanza da creare una salsa.



7. Togliere la padella dal fuoco e aggiungere il parmigiano grattugiato mescolando continuamente.



8. Condire con un pizzico di sale, e se necessario aggiungere un'altra scorza di limone o altro succo di limone.



9. Se il sugo per la pasta diventa troppo denso, aggiungere un po' dell'acqua di cottura.





Potete anche trovare la ricetta in inglese qui: The Cook Up with Adam Liaw.





