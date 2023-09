Dall'Africa all'Australia... passando per l'Italia

In Italia ha fatto di tutto, dall'operaio al fotomodello, ma Kofi è nato in Ghana e adesso vive e lavora nell'ACT. Nella sua vita ci sono stati soprattutto 22 anni vissuti in Veneto, prima dell'incontro fatale con l'Australia.





"Sono venuto in Italia al seguito dei miei genitori, che si erano trasferiti a Vicenza 35 anni fa, e devo ammettere che all'inizio ho subito uno shock culturale e ho impiegato del tempo per ambientarmi", racconta a SBS Italian.

La vita di Kofi, che ha studiato a Londra, ha registrato l'ennesima svolta 15 anni fa. "Nel 2008 sono venuto in vacanza a Perth per un mese, ma nel momento in cui sono uscito dall'aeroporto mi sono innamorato di questo Paese".

In quel momento Kofi si è detto che sarebbe dovuto tornare down under, dove si è poi trasferito nel 2013 a Canberra su consiglio di un suo amico chef.





Nella capitale federale ("Bella, peccato che faccia freddo") oggi lavora per il ministero dell'istruzione e vive assieme alla moglie - originaria di Como - e ai loro tre figli.





