Dall'Italia a Perth: quando la determinazione a voler cambiare vita supera tutti gli ostacoli

Continuano ad essere molti i nostri connazionali che sognano di vivere stabilmente nella terra dei canguri. Non sempre il percorso è semplice e i fattori che entrano in gioco sono moltissimi: età, qualifiche, momento storico, e anche un po' di fortuna.





Enrico Sgaravato e sua moglie, dopo un'esperienza di tre anni qui in Australia, avevano deciso di far ritorno in Italia per mettere su famiglia, spinti dalla nostalgia e dall'idea di volersi avvicinare ai loro cari.



Gli anni trascorsi in Italia, però, si sono rivelati più faticosi del previsto, e l'età scolare del loro primo figlio li ha spinti a rispolverare il vecchio sogno nel cassetto.





Questo desiderio è stato perseguito da tutti con grande determinazione, ma gli ostacoli non sono mancati. "Secondo i nostri piani iniziali avremmo dovuto essere qui a luglio del 2020", racconta Enrico ai nostri microfoni, "la realtà dei fatti è che io sono qui e la mia famiglia mi raggiungerà a breve, però siamo nel 2023".



Enrico ha sempre lavorato nel campo della ristorazione e trovare lavoro dall'Italia non è stato difficile. Le sue qualifiche e la lunga e provata esperienza hanno giocato decisamente a suo favore. "L'Australia si è dimostrata un Paese democratico", tiene a sottolineare.





Il Covid e la conseguente chiusura delle frontiere hanno invece causato un lungo ritardo nel trasferimento effettivo. Oggi Enrico è qui con il visto 494, relativamente nuovo e adatto ad avviare il percorso per una residenza permanente nel Paese.





Eppure "è stato un percorso da montagne russe", racconta, in quella che definisce come "una vita on hold" segnata dagli effetti della pandemia.





"Ricordo che quasi giornalmente si guardavano le news sul sito dell'immigrazione", spiega. "Lo ricordo come un periodo estremamente incerto della mia vita. Da una parte questa forte motivazione nel voler venire (...) dall'altra tutte queste difficoltà legate alla burocrazia di entrambi gli Stati".



Oggi Enrico ha coronato il suo sogno e vive a Perth: città scelta con cura e non capitata per caso. Sulla bilancia lui e la moglie hanno messo il clima, uno stile di vita semplice e un buon equilibrio tra privato e impegni di lavoro. Un posto sicuro anche per i loro figli: non troppo grande, ma internazionale.





La famiglia arriverà a breve per iniziare la nuova vita insieme a lui, nel frattempo Enrico ha cercato casa e ha messo da parte il necessario per i voli di tutti. "I'm here for good", afferma con sicurezza.





