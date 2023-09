Documentario sui devastanti incendi boschivi del 2019/2020 su SBS TV

Questa sera alle 20.30 su SBS – Pompeii: After the Eruption





In questo documentario, Dan Snow e Raksha Dave ricostruiscono ciò che è accaduto nelle settimane, negli anni e nei secoli successivi al disastro, rivelando come l'eruzione del Vesuvio abbia trasformato questo tranquillo lembo di costa del mar Tirreno, nel sito archeologico più famoso del pianeta.





Sabato alle 21.30 su NITV – Waru





Da otto registe Maori provengono otto storie collegate, ciascuna ambientata nello stesso momento durante il tangi (funerale) di un bambino, Waru, morto per mano di una badante. Le otto storie sono tutte collegate e seguono le vicende dei diversi personaggi femminili sconvolti dalla la morte di Waru e che cercano di trovare il modo di andarsene dalla loro comunità.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – Farewell





Questo avvincente thriller di spionaggio francese racconta la vera storia del colonnello del KGB, Sergei Grigoriev. Sempre più disillusa dal governo sovietico durante i giorni più bui della Guerra Fredda, questa veterana spia russa si trasforma in doppiogiochista e fa trapelare segreti di stato in Occidente tramite dell'uomo d'affari francese, Pierre Froment. Diretto da Christian Carion, Farewell è interpretato da Emir Kusturica, Willem Dafoe e Guillaume Canet.





Domenica alle 20.30 su SBS– Australia Burns: Silence of the Land.





Questo documentario ci fa rivivere il dramma degli incendi boschivi a cavallo tra il 2019 e il 2020. Gli incendi hanno avuto un effetto devastante sulla fauna selvatica e sull'ecosistema australiano. Il dramma vissuto in quei giorni ha acceso un aspro dibattito sui cambiamenti climatici e se questo terribile evento rappresenti un futuro inevitabile per l'Australia.





Lunedì alle 16.30 su SBS Food – Cook like an Italian with Silvia Colloca.





Silvia inizia da uno dei principi fondamentali: in che modo i cuochi e le cuoche acquistano generi alimentari e prodotti freschi. Dopo aver visitato un negozio di frutta e verdura locale aperto nel 1960, Silvia cucina una rustica pasta di ceci toscana; prepara due schiacciate da far perdere la testa; e una torta di mele e mascarpone insegnatale da sua madre. Silvia Colloca, in un episodio di "Cook like an Italian" di SBS Food. Source: SBS Food/Jono Fleming. Martedì alle 19.30 su SBS Movies – Leningrad.





Siamo nell’inverno 1941. La Seconda guerra mondiale infuria mentre le truppe naziste invadono l'Unione Sovietica e assediano la devastata città di Leningrado. I giornalisti stranieri vengono rapidamente evacuati, ma nel caos consegue, la giovane giornalista inglese Kate Davies rimane indietro. Protagonisti Mira Sorvino, Armin Mueller-Stahl e Olga Sutulova.





Mercoledì alle 21.30 su SBS Viceland – Gangs of New York.





Nel 1862, Amsterdam Vallon torna nella zona di Five Points a New York in cerca di vendetta contro Bill the Butcher, l'assassino di suo padre.Il film è stato nominato per 10 Academy Award nel 2003. Diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo Di Caprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz.





In conclusione, vi ricordiamo che ogni mattina alle 7.30 su SBS HD va in onda in differita il TG1 della Rai.





Buona visione.





Ascolta l'edizione di Telecomando io di questa settimana:

LISTEN TO Documentario sui devastanti incendi boschivi del 2019/2020 su SBS TV SBS Italian 04/11/2021 07:44 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.