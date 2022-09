“È il tempo della responsabilità”

Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche in Italia, dove la coalizione guidata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi ha ottenuto il 44% dei voti.





In base alla legge elettorale - il cosiddetto rosatellum - il risultato garantisce a Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati una solida maggioranza in Parlamento. dove le quattro forze politiche potranno contare su 235 deputati (su 400 totali) e su 112 senatori (su 200).



Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Maurizio Lupi Credit: Sipa USA Valeria Ferraro / SOPA Images/Si Tra i dati politici più rilevanti, emergono l'impetuosa ascesa di Fratelli d'Italia ma anche il crollo della Lega e del Movimento 5 Stelle, che perdono più della metà dei voti e passano rispettivamente dal 17% al 9% il Carroccio e dal 32 al 15% i pentastellati.





Reggono il PD (secondo partito col 19%, ma il cui segretario Enrico Letta annuncia che lascerà l'incarico) e Forza Italia, mentre il Terzo Polo di Calenda si assesta sull'8% delle preferenze.





L’affluenza è però scesa ai minimi storici, con appena il 64% degli italiani aventi diritto – meno di 2 su 3 – che si è recato alle urne. Un dato il calo dell’8% rispetto al 2018.





A questo punto, l'incarico di formare un nuovo governo verrà affidato a Giorgia Meloni e per la prima volta nella sua storia l’Italia avrà una Premier donna.







Quel che resta da capire è in che modo i voti si rifletteranno sui rapporti di forza in seno alla maggioranza e quale impostazione politica avrà il prossimo esecutivo italiano, a cominciare dalla posizione sulla guerra in Ucraina e sulle sanzioni alla Russia.





Il fatto che Fratelli d’Italia abbia ottenuto il triplo dei voti della Lega e di Forza Italia farebbe pensare ad una squadra di governo d'impronta molto meloniana. Una prospettiva che ha fatto scattare qualche campanello d'allarme sulla stampa e nelle cancellerie occidentali, dove si sottolinea che il prossimo governo italiano sarà "il più a destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale".





