"Finalmente una bella notizia", 7 milioni di dosi Pfizer in più per l'Italia

Il vaccino contro il COVID-19 prodotto da AstraZeneca è ora consigliato in Italia solo a chi ha più di 60 anni.





Sul vaccino di Johnson&Johnson il commissario all'emergenza Figliuolo non chiude (come ad esempio hanno già fatto Stati Uniti e Australia), ma attende i pronunciamenti degli enti regolatori di Italia e Europa, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.





I benefici offerti dai due vaccini a vettore virale sono, secondo Figliuolo, superiori ai rischi che sono stati rilevati.

Non voglio dire che non sia importante per chi ha subito gravi effetti, ma è incomparabile con i morti della pandemia e con le gravi conseguenze che provoca sulla popolazione anziana.

Secondo quanto dichiarato dal generale Figliuolo, la campagna vaccinale anti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto, con 7 ulteriori milioni di dosi che l'Italia si è assicurata del vaccino Pfizer entro fine giugno.





"Finalmente una bella notizia" ha detto il commissario in visita in Valle d'Aosta e Piemonte mercoledì 14 aprile.

Intanto l'Italia scalpita per ripartire, dopo mesi molto difficili per le persone e per le attività commerciali.





"L'idea che tutto possa rimanere chiuso o ancora molto limitato è un'idea che gli italiani non accettano più", ha detto a SBS Italian Carlo Fusi, giornalista con base a Roma.





Fusi ricorda come Draghi stesso abbia dichiarato in conferenza stampa che le prossime settimane saranno settimane in cui si ragionerà più sulle aperture che sulle chiusure.

Riaprire è ormai il mantra su cui tutto il paese è orientato.

"Si tratterà solo di stabilire in che termini e a che condizioni queste riaperture potranno avvenire", conclude Carlo Fusi.





