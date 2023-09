"Gli anni più belli" di Gabriele Muccino tra i film in streaming di SBS

Venerdì alle 19.30 su SBS World Movies – Lean On Pete



Charlie Plummer interpreta un quindicenne che si trasferisce con il padre in Oregon, alla ricerca di una nuova vita dopo alcuni passaggi difficili. Charlie trova lavoro al vicino ippodromo, dove si occupa dell’anziano cavallo che si chiama Lean On Pete. Quando viene a scoprire che Pete sta per essere portato al macello, Charlie fa di tutto per poterlo salvare.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – Mr Jones



Il film diretto da Agnieszka Holland si basa su fatti realmente accaduti e racconta il viaggio di un coraggioso giornalista gallese, Gareth Jones, nel 1933. Jones vuole investigare come Stalin stia finanziando il rapido sviluppo dell’Unione Sovietica e trova le prove di una carestia creata dal governo, il cosiddetto Holodomor in cui morirono milioni di persone in Ucraina.





Lunedì alle 16.00 su SBS Food – David Rocco’s Dolce Napoli



Lo chef canadese David Rocco va alla scoperta di Ischia e si unisce agli abitanti dell’isola nel festeggiare l’equinozio di primavera, celebrato cucinando e festeggiando per diversi giorni.





Martedì alle 21.30 su SBS World Movies – Dark City



John Murdoch si sveglia in una stanza d’albergo e non ricorda nulla. Scopre però che è ricercato per diversi omicidi e che un gruppo di alieni chiamati “gli Stranieri” hanno preso il controllo della città. Un thriller fantascientifico di produzione australiana e statunitense diretto da Alex Proyas, regista de Il Corvo.





Giovedì alle 17.25 su SBS World Movies – Me And Orson Welles



In modo fortuito, l’adolescente appassionato di teatro Richard Samuels si imbatte in un’opportunità più unica che rara, quando il celeberrimo regista Orson Welles gli offre una piccola parte nella produzione del 1937 del Giulio Cesare . Richard viene quindi a trovarsi sul palcoscenico, travolto da grandi ego, ambizione ed enorme talento.





Giovedì alle 20.30 su SBS Food – Jamie’s Great Italian Escape



Alla scoperta del Bel Paese, Jamie Oliver oggi esplora la Puglia dove trova con sua grande gioia una scuola che offre ai suoi studenti un menù a tre portate biologico.





Solo online su SBS On Demand – The Best Years



Gli anni più belli racconta quarant’anni di amicizia di quattro italiani, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Il film è l’opera più recente del regista Gabriele Muccino ed ha avuto grande successo in Italia, pur essendo uscito nelle sale appena prima dei lockdown del marzo 2020.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.