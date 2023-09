Guancia di manzo brasata al tartufo: una ricetta dello Chef Martino Pulito

Il premio vinto da Martino, "Chef of the Year 2023”, si riferisce alle sue abilità culinarie, ma anche alla scelta degli ingredienti per i suoi piatti e all'attenzione che dedica alla formazione delle nuove leve.





"Il mio intento è quello di continuare a fare bene per l'Australia e per le generazioni che verranno", commenta ai microfoni di SBS Italian.



La guancia di manzo brasata al tartufo è un piatto che Martino ha concepito qui in Australia e che ha dovuto attraversare varie messe a punto e trasformazioni, prima di soddisfare le sue aspettative.





"È una cosa che mi ha insegnato mia mamma: prova la prima volta, prova la seconda fino a quando non trovi il risultato perfetto", ha raccontato.









Ingredienti per 4 persone



Salsa al tartufo: circa 400 g

Acqua calda: circa 800 ml

Guance di manzo: 1.6 kg

Carote a cubetti: circa 20 g

Sedano a cubetti: circa 20 g

Cipolla bianca a cubetti: circa 20 g

Guanciale di maiale stagionato: circa 20 g

Foglie di alloro

Vino Rosso da cucina q.b.

Funghi champignon: 80 g

Olio extravergine di oliva:q.b.

Procedimento





Per prima cosa marinare le guance di manzo nel vino rosso, insieme alle foglie di alloro e far riposare per quattro o cinque ore in frigorifero.





Dopo la marinatura, tenere da parte il vino e scolare la carne, asciugandola per bene con un panno. Salarla e rosolarla in una padella calda con un filo d'olio; quindi passarla per qualche munito su una griglia, dopodichè adagiarla su una teglia.





Nel frattempo far soffriggere in una casseruola la mirepoix di verdure (sedano, cipolla e carote), precedentemente tagliate a cubetti, insieme al guanciale di maiale ridotto a listarelle e i funghi, aggiungendo un pò di erbe aromatiche a piacimento. Pulito consiglia timo o rosmarino.





A questo punto sfumare con il vino rosso che è stato precedentemente usato per marinare la carne, e lasciar evaporare tutto l'alcool. Occorre quindi aggiungere la salsa al tartufo e l'acqua calda portando il tutto a bollore.





Una volta raggiunta la temperatura di ebollizione, togliere dal fuoco e, con un mestolo, aggiungere il composto ottenuto alla teglia con le guace di manzo.





Coprire con carta da forno e chiudere ermeticamente la teglia con carta alluminio, prima di disporre in forno per 30 ore circa a 65° con 65% di umidità .





Non resta che impiattare e gustare. Lo chef consiglia di accompagnare con "polenta calda e magari un bicchiere di vino rosso per esaltare i sapori".





Questa ricetta richiede tempo e dedizione, ma il risultato finale sarà sicuramente appagante. Buon appetito!





