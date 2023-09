Ep.1 L'uso e la diffusione dei dialetti in Italia

Secondo gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), nel 2015 il 46% della popolazione in Italia si esprimeva prevalentemente in italiano, il 32% parlava sia in italiano sia in dialetto e soltanto il 14% parlava prevalentemente in dialetto.





Eppure a Karla, che vive a Brisbane e studia l'italiano alla Griffith University, sembra che negli ultimi anni ci sia stato un rifiorire dei dialetti.





Come spiega Kevin De Vecchis, ricercatore in linguistica italiana all’Università di Firenze e membro del Servizio di Consulenza linguistica dell’Accademia della Crusca, sabbene l'uso dei dialetti sia meno diffuso che nel passato, si potrebbe parlare di una "rivalutazione dei dialetti".



Clicca il tasto 'play' in alto per ascoltare l'episodio

"L'Australia chiama, la Crusca risponde" è un podcast nato dalla collaborazione tra SBS Italian e l' Accademia della Crusca , la più antica istituzione linguistica al mondo che da quattro secoli si impegna per conservare, promuovere e rinnovare l'italiano.





Studenti e le studentesse di diverse università in tutta Australia hanno posto le loro domande agli esperti della Crusca proponendo temi attuali, come l'uso delle parole straniere, i generi, il lessico giovanile.





Hai una domanda, un dubbio, una curiosità sulla lingua italiana per la Crusca? Scrivici un email a italian@sbs.com.au .



SBS Italian ringrazia l'Accademia della Crusca, e gli studenti le studentesse e docenti di Griffith University, University of Melbourne, University of Sydney e University of Western Australia che hanno partecipato al progetto con la loro curiosità e la passione per l'italiano.





Un grazie in particolare a John Kinder, professore emerito e accademico corrispondente della Crusca nell'emisfero sud, per la supervisione del progetto.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.