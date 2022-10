Il 2022 sta per diventare l'anno più piovoso mai registrato a Sydney

By Massimiliano Gugole, Magica Fossati, Tanya Dendrinos

Un sistema meteorologico sta portando piogge diffuse nelle parti meridionali e orientali dell'Australia.





Carlene York, commissaria per i servizi di emergenza dello Stato del New South Wales, ha spiegato come al fronte di questi giorni ne seguirà un altro nel fine settimana.



Una settimana molto piovosa e molti di quei fiumi sono già in piena, terreni saturi, dighe piene e basta poco per farli esondare. Carlene York, commissaria SES NSW

In questa settimana così critica è arrivato l'annuncio da parte del governo del New South Wales di un piano per l'innalzamento di 14 metri del muro della diga di Warragamba.





Alcuni proprietari tradizionali delle terre interessate dall'operazione hanno espresso la loro contrarietà, affermando che potrebbero andare perduti luoghi sacri destinati alla sepoltura, ai cerimoniali e all'arte.



