Il Fantasma dell'Opera conquista l'Australia

Fino allo scorso 24 marzo Il Fantasma dell'Opera non era mai stato messo in scena all'aperto, ma venerdì scorso ha trionfato sulla baia di Sydney davanti a quasi tremila spettatori con tanto di fuochi artificiali e qualche scroscio di pioggia.





"Prendere i diritti del Phantom of the Opera è stato difficilissimo", spiega il direttore di Opera Australia Lyndon Terracini.

È una produzione importantissima per Opera Australia, l'Australia e per il turismo. Abbiamo prenotazioni da diverse parti del mondo.

Statistiche del Fantasma dell'Opera:





140 milioni spettatori

35 i paesi dove è stato messo in scena

166 le città dove è stato rappresentato

6 i miliardi di dollari incassati finora

12.000 le recite

15 le lingue in cui è stato tradotto

70 i premi e riconoscimenti ricevuti

40 milioni le copie di dischi vedute







Ottenere i diritti ha richiesto anni di trattative, ma grazie all'accordo Opera Australia potrà mettere in scena The Phantom Of the Opera su HOSH (Handa Opera on Sydney Harbour) dal 24 marzo al 24 aprile e poi all'Opera House di Sydney dal 19 agosto al 16 ottobre e infine all'Arts Centre di Melbourne dal 30 ottobre al 29 gennaio 2023.





Sarà la serie di rappresentazioni più lunga di qualsiasi lavoro teatrale messo in scena da Opera Australia. Georgina Hopson as Christine Daaé and Joshua Robson as The Phantom in Handa Opera on Sydney Harbour, The Phantom of the Opera, Opera Australia, 2022. Source: Photo by Prudence Upton. Per maggiori informazioni sulla stagione artistica di Opera Australia, cicca qui.





Per Lyndon Terracini si tratta di una delle ultime grandi soddisfazioni con Opera Australia, in quanto il suo contratto non sarà rinnovato e terminerà il 31 dicembre del 2023.





"Avrei voluto restare per altri due anni per recuperare quello che abbiamo perso con le cancellazioni del Covid, ma non è stato possibile", dice con delusione.

Potrebbe interessarti anche Olga Peretyatko, la stella della lirica russa che condanna la guerra

Dalla sua nomina nel 2009, Terracini ha portato Opera Australia ai vertici mondiali facendone uno dei più ammirati enti lirici del mondo.





Lyndon Terracini ha rivoluzionato il teatro australiano usando la tecnologia digitale per la sceneggiature di alcune opera (esempio ora seguito da altri grande teatri internazionali), ha sviluppato nuove tecnologie per l'uso delle luci e dei sistemi audio, ha creato HOSH (Handa Opera on Sydney Harbour), che ha permesso ad oltre mezzo milione di persone di assistere a grandi spettacoli lirici all'aperto sulla baia di Sydney, e ha portato Opera Australia ai più alti livelli lirici internazionali, essendone senza ombra di dubbio la forza trainante durante l'intero suo mandato.





Nel 2014 è divenuto Member of the Order of Australia (AM) e nel 2018 il Governo italiano lo ha insignito del titolo di Commendatore della Stella d'Italia. Lyndon Terracini, direttore artistico di Opera Australia. Source: Opera Australia. Il suo genio musicale è stato riconosciuto anche dal mondo accademico: nel 1999 ha ricevuto il dottorato onorario in Musica e Teatro dall'Università del Queensland e nel 2001 la laurea honoris causa dalla Southern Cross University. Nel 2005 è stato nominato professore dell'Università del Queensland e ha ricevuto un'ulteriore laurea honoris causa dall'Università della Tecnologia del Queensland.





Lyndon Terracini, alla fine del contratto nel 2023, continuerà ad essere responsabile per le produzioni di HOSH e Opera Australia gli ha conferito un "ruolo emerito" con l'organizzazione.





Ascolta l'intervista:

LISTEN TO Il Fantasma dell'Opera conquista l'Australia SBS Italian 26/03/2022 15:40 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.