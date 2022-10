Italia, il governo che verrà

Le elezioni del 25 settembre scorso hanno registrato in Italia la netta affermazione del centrodestra, grazie soprattutto allo straordinario successo di Fratelli D’Italia.





Presto inizieranno le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella, con un esito che ad oggi appare scontato, l’incarico a Meloni per la formazione del nuovo governo.





Meno scontati sono invece altri aspetti, tra cui i nomi dei ministri e alcuni dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del centrodestra, tra cui la flat tax .



Il giornalista Carlo Fusi sottolinea come da parte della Lega sia arrivato "un pacchetto di richieste consistente", con molti esponenti del Carroccio a favore del ritorno di Matteo Salvini agli Interni.





Meloni intanto si muove tra la prudenza che un passaggio istitituzionale così importante impone e la rapidità richiesta dalle numerose emergenze a cui si deve far fronte.





"Abbiamo votato in Italia per la prima volta a settembre", riflette il giornalista Carlo Fusi, ritardando così l'approvazione della legge di stabilità. "Bisogna fare piuttosto in fretta, se non si approva entro il 31 dicembre si rischia l'esercizio provvisorio.





