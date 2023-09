Ernesto Meduri è arrivato in Australia nel 1983, dopo aver vissuto in prima fila un periodo complicato come gli anni di piombo , quando era un agente della Polizia di Stato.





Dopo il matrimonio con un'italo-australiana, Ernesto ha lasciato la sua Salerno per trasferirsi a Sydney, dove è diventato un imprenditore di successo prima come calzolaio e poi come distributore di abbigliamento sportivo.

La prima parte della storia della vita di Ernesto Meduri Senza inglese e senza mestiere, il duro lavoro ha premiato Ernesto Meduri

Ernesto Meduri con il nipotino Source: Supplied "L'Australia mi ha dato tanto, ma anche noi migranti le abbiamo dato tanto. perché qui nessuno ti regala niente", racconta Ernesto a SBS Italian.

L'Australia mi ha dato tanto, ma anche noi migranti le abbiamo dato tanto. perché qui nessuno ti regala niente

"Questa terra non la sento mia dentro, per cui il mio sogno nel cassetto è di tornare a casa, in Italia, almeno per un periodo".





"Vorrei trascorrere tempo a Salerno con la mia famiglia e fare avanti e indietro almeno finché il fisico me lo consente", rivela Ernesto. Ernesto Meduri ha sempre coltivato la passione per il calcio Source: Supplied

La seconda parte della storia della vita di Ernesto Meduri Dagli anni di piombo all’Australia, la storia di Ernesto Meduri

Ernesto racconta di essere stato segnato dalla perdita di entrambi i genitori e dal fatto di non aver potuto assisterli sul letto di morte.





"Qui in Australia posso dire di aver tante conoscenze, ma le amicizie vere sono quelle che ho costruito in Italia".





Ascolta la terza parte del racconto della vita di Ernesto Meduri:

LISTEN TO "Il mio sogno nel cassetto? Tornare in Italia" SBS Italian 09/04/2022 13:10 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.