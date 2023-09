I Måneskin arriveranno in Australia a novembre 2023, li andreste a vedere?

In evidenza I Måneskin saranno in Australia a novembre

Si esibiranno in quattro città: Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide

Durante il tour promuoveranno il loro ultimo album: RUSH!

I Måneskin stanno per arrivare down under, e c'è grande aspettativa per il gruppo italiano che ha ormai conquistato la scena mondiale.





La loro ascesa è cominciata nel 2017 con la partecipazione al programma X Factor, ma la consacrazione definitiva è arrivata con il trionfo alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell'Eurovision Song Contest, con il brano 'Zitti e Buoni'.



Da quel momento hanno accumulato numerosi riconoscimenti musicali internazionali e hanno venduto circa 40 milioni di copie stimate tra album e singoli.





Måneskin è una parola danese che significa chiaro di luna, e il nome è stato pensato in onore della mamma di Victoria De Angelis, la bassista del gruppo, danese, che è scomparsa prematuramente.



Italian rock band Maneskin in concert during the “Loud Kids Tour” performing at Unipol Arena, Bologna, Italy, March 16, 2023 Credit: Michele Nucci / ipa-agency.net/PA/Alamy/AAP IMAGE L'esibizione musicale down under è prevista in ben quattro città:



20 novembre 2023 – Brisbane

22 novembre 2023 – Sydney

23 novembre 2023 – Melbourne

25 novembre 2023 – Adelaide

I quattro sembrano essere molto attesi e hanno già scalato anche le classifiche australiane, dopo il successo a Eurovision. Durante il tour promuoveranno il loro ultimo album "RUSH!"





Rossella Fanelli, cantante e vocal coach, tra le fondatrici del gruppo musicale Jazz Amore, di base a Sydney, ha posto l'accento, tra le altre cose, sul loro rigore: "si ritrovano ogni singolo giorno per provare, provare, provare. Ore e ore al giorno. Sono talentuosi, ma c'è un sacco di studio dietro".





Bernadette Novembre, cantautrice italoaustraliana di Melbourne, li aspetta e commenta: "sono magnifici, sarà un successo".



Elisabetta, un'ascoltatrice, ricorda di averli sentiti suonare varie volte per le vie di Roma quando non erano ancora famosi e, prezzo permettendo, non mancherà alla loro esibizione.





Anche la signora Anna, che non li conosceva, ha detto di averli ascoltati con piacere, e un'altra ascoltatrice, Caterina, scrive via sms: "Non sono giovane, ma li adoro... Io ci sarò! Finalmente un gruppo italiano giovane!"





E voi andreste a vederli?





