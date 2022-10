Il vocabolario di immagini della Treccani

By Carlo Oreglia

Lunedì scorso è iniziata la XXII edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, il cui tema di quest'anno è: l'italiano e i giovani. Quando si parla della nostra lingua nasce spontaneo il collegamento con la Treccani, l'enciclopedia simbolo del Bel Paese, pubblicata originariamente quasi 100 anni fa, nel 1929.





Il Coasit di Melbourne ha inaugurato la mostra Utopia: le parole dell'arte, che propone l'impresa utopistica di creare un vocabolario di immagini. La mostra è curata da Giovanna Fazzuoli, dottoressa d'Arte contemporanea, che per la Treccani segue i progetti di arte contemporanea.





Treccani - Claire Fontaine. Credit: Treccani - Claire Fontaine. "Il progetto si propone utopicamente di illustrare tutti i lemmi della Treccani - cosa praticamente impossibile - ma ci stiamo tentando", la dottoressa Fazzuoli ha dichiarato in'intervista con SBS Italian.





"La mostra mette in relazione opere di noti artisti italiani con delle parole chiave per tentare l’impresa, appunto utopistica, di creare un vocabolario di immagini, una raccolta di poster d’artista per celebrare la creatività contemporanea e il fascino della lingua che parliamo e scriviamo", ha aggiunto.





