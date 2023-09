Insegnare inglese in Italia, un sogno per molti australiani

Ognuno di noi italiani d'Australia fa un po' da ponte tra i due Paesi, così lontani. Esistono però anche dei progetti che nascono per colmare questa distanza e permettere di vivere dall'altra parte del mondo, per periodi limitati, realizzando così un'esperienza diversa dal classico viaggio per turismo.





Con questo spirito Francesca Breda ha creato OzItaly , un'iniziativa che mette in contatto tutor di lingua inglese dall'Australia con famiglie italiane che li possono ospitare. Ruby (a sinistra) qui in Italia in un selfie con Francesca Breda, fondatrice di OzItaly. Source: Francesca Breda "OzItaly è un po' il frutto delle mie esperienze di vita tra Italia e Australia", racconta Breda, che si è spesso imbattuta in espressioni di interesse e affetto molto forti tra i due Paesi.

Zaira abita in Italia e ha due figlie di sei e nove anni e ha pensato che per loro accogliere un'ospite australiana fosse un'esperienza arricchente, non solo dal punto di vista linguistico.





Abbiamo intervistato anche due delle tutor australiane che hanno scelto di partecipare al progetto di OzItaly.





Mentre Ruby è al termine del suo soggiorno e dice di aver creato ricordi incredibili, ben oltre gli stereotipi sull'Italia con i quali era partita, Mali è sul procinto di partire, lasciando per un mese a casa il marito.





Ma tra campeggio, Muay Thai e un po' di lavori a casa, anche lui qui in Australia non si annoierà, mentre la moglie realizza il suo sogno di insegnare inglese in Italia.





Riascolta le storie di chi ha scelto di partecipare al progetto OzItaly:

