Kimberley Mitchell, l'amore passa ma l'Italia rimane nel cuore

"Ho sempre avuto il desiderio di imparare un'altra lingua", racconta Kimberley Mitchell.





Una storia d'amore nata a New York l'ha portata a Vicenza, e così è arrivata anche l'occasione di imparare l'italiano.



Parlavo spagnolo e un po' d'italiano. Abbiamo comprato un libriccino, che chiamavamo il libro magico.

Usando un "libro magico", che era in realtà un dizionario, Kimberley e Marco sono riusciti a comunicare agli inizi della loro storia, che dagli Stati Uniti si è spostata prima online e poi in Italia.



Le "tate" in uscita a Vicenza, Kimberley assieme a due colleghe au pair. Dopo un anno, Kimberley si è trasferita in Italia, dove è rimasta per quattro anni lavorando come ragazza alla pari.





Una delle prime frasi che ricorda di aver imparato è "sono piena", fondamentale in Italia. Oltre ad apprendere dalle famiglie che la ospitavano, Kimberley frequentava anche dei corsi di lingua.



"Il miglior carpaccio di manzo di sempre", sul lago di Garda. È stato lì che ha imparato la fonetica e i suoni che spesso mettono in difficoltà gli australiani, "per esempio gn in gnocchi e ch in chiavi".





Kimberley è rimasta in Italia per cinque anni ma la storia con Marco si è poi conclusa. Si sarebbero dovuti reincontrare in Australia, ma la relazione a distanza non ha funzionato.



"Lui vive ancora a Vicenza, è un amico del cuore", racconta Kimberley. "Io ho una bimba, lui ha una fidanzata ed un bimbo di quattro mesi".





Oggi Kimberley sogna di insegnare yoga ai bambini in italiano, spera di tornare presto in vacanza in Italia e, nel frattempo, sfoggia anche qualche espressione in dialetto veneto.



Kimberley Mitchell sulla strada verso la vetta dell'Etna. Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.