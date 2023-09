La giornalista Fran Kelly lascia la conduzione di RN Breakfast

L'annuncio è giunto durante la diretta di giovedì 21 ottobre, e ha colto di sorpresa anche le colleghe e i colleghi della giornalista Fran Kelly, che da anni è un punto di riferimento per chi segue l'attualità australiana.





"Fran incarna il giornalismo politico australiano", racconta Marina Freri, Executive Producer di RN Breakfast, rievocando ai microfoni di SBS Italian le tappe fondamentali della lunga carriera della presentatrice.





Nata e cresciuta ad Adelaide, Kelly è approdata al giornalismo dopo aver studiato lettere.

"Ha un talento incredibile per il giornalismo, ma non è solo una dei migliori intervistatori australiani: lei ascolta veramente quello che le persone dicono, per cui le sue interviste sono poco prevedibili. Ha una capacità di empatia con l'ospite per cui le informazioni che lei riesce ad estrapolare non sono mai ovvie", ha aggiunto Freri.





La stessa presentatrice di RN Breakfast ha ammesso di non aver preso la decisione a cuor leggero, ma ha semischerzosamente spiegato che le sveglie quotidiane alle 3:30 del mattino per andare in onda alle 6 sono una routine non più sostenibile.





A testimonianza della immensa popolarità di Fran Kelly, nelle ore successive al suo annuncio si sono susseguiti innumerevoli tributi da parte del pubblico e di altri giornalisti.

Quello di Kelly non è tuttavia un addio al giornalismo. Dopo la pausa estiva e un po' di meritato riposo ha promesso che tornerà a lavorare, anche per seguire le elezioni federali del 2022.





Ascolta l'intervista a Marina Freri

