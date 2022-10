La "Trappola per Sogni" di Leonardo Cumbo esposta a Sydeny

Dal 1997, la rassegna artistica "Sculptures by the Sea" inaugura l’inizio della stagione estiva tra le spiagge di Bondi e Tamarama a Sydney.





Si tratta di un'ottima occasione per passeggiare lungo uno dei tratti di costa più belli d’Australia, ammirando sculture realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo.





Dopo aver ammirato, grazie anche al patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, le opere di Maurizio Perron e Silvia Tuccimei, quest'anno i "Sydneysiders" avranno il piacere di poter apprezzare tre sculture dell'artista siciliano Leonardo Cumbo, che per la prima volta espone le sue opere in Australia.



"Fino ad adesso ho avuto l'impressione che questo Paese abbia davvero qualcosa di straordinario", afferma Leonardo ai microfoni di SBS Italian.





"Un amico scultore giapponese mi ha parlato per la prima volta di questa rassegna che si svolge a Sydney ed una volta tornato a casa, ho cominciato a fare una ricerca su internet", spiega Leonardo.





"Ho inviato il mio progetto e sono poi stato contattato per esporre i miei lavori".



Leonardo Cumbo e Silvia Gardin dell'Istituto Italiano di Cultura di Sydney di fianco alle opere "Dreaming to Fly 1" e "Dreaming to Fly 2". Credit: Leonardo Cumbo

Leonardo Cumbo presenterà tre sculture all'interno della rassegna: "Trap for Dreams", "Dreaming to Fly 1" e "Dreaming to Fly 2".