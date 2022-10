L'happy place di Alessandra: il movimento

"Sin da piccola quando non mi sentivo bene la mia forma di sfogo era il movimento", spiega Alessandra Argese al microfono di SBS Italian, "fin da allora è diventata una seconda natura, è il mio happy place ".





Per happy place si intende un luogo o un'attività che ci fanno stare bene. Ogni persona ha il proprio, e Alessandra ha presto realizzato che per lei l'essere fisicamente attiva era fondamentale per affrontare le difficoltà, grandi o piccole che fossero.



Non significa che lo faccia solo quando sto male, per me si tratta del mio happy place Alessandra Argese

Verso i nove, dieci anni Alessandra ha cominciato a dedicarsi al pattinaggio, poi da adolescente si è avvicinata alla kickboxing , un'arte marziale che ha cominciato a praticare in una palestra di Milano prevalentemente maschile.



La componente competitiva era per lei importante, una volta arrivata alla cintura blu ha cominciato infatti a partecipare a delle vere e proprie gare.





Ma col tempo ha realizzato che le gare non la soddisfacevano, e ha smesso l'attività agonistica per concentrarsi sullo studio e il lavoro, continuando comunque a fare sport, un mezzo per lei sempre affidabile di controllare lo stress.



A sedici anni ho iniziato a cercare di capire quale fosse la differenza tra il movimento che mi faceva star bene e il movimento che non mi faceva star bene Alessandra Argese

"Ho sempre pensato al movimento, non solo lo sport, come alla mia medicina naturale, e l'ho sempre anche cercato di passare ad altri", spiega Alessandra, che ha superato grazie a questa filosofia anche momenti molto duri, come il periodo dopo la morte di sua madre.



"In un certo senso il movimento mi ha sempre aiutato a capire le mie emozioni, e quando sono emozioni positive il movimento diventa un bicchiere di acqua fresca in un giorno caldo, quando sono negative diventa l'antibiotico che cura l'infezione", riflette.





"Il movimento aiuta sia quando ne hai bisogno, sia quando non ne hai bisogno - ma ti fa stare ancora meglio".



Alessandra non a caso è diventata personal trainer, e ha anche trasmesso attivamente la passione per il movimento alle tre figlie, che sono ormai giovani adulte.





"Ho inventato quella che io ho definito 'la nostra religione', che è la corsa; nel momento in cui tutte e tre sono diventate abbastanza grandi per partecipare alle corse, che spesso ci sono a Melbourne nei weekend, le ho iscritte senza neanche chiederglielo", ricorda Alessandra, che ha anche cooptato il marito in queste attività.



Alessandra usa il movimento come "medicina naturale". Credit: courtesy of Alessandra Argese "Ho delle foto in cui tutti piangono, delle foto in cui tutti ridono", ammette ridendo, ma tutte e tre le ragazze sono rimaste attive, ognuna appassionandosi a sport diversi ed ereditando la passione per il movimento che, secondo Alessandra, ha un effetto vicino alla mindfulness .





"Per me è la mia seconda voce che mi dice: alzati, vai fuori, inizia a camminare, fai qualcosa di fisico (...) che poi può essere anche la pittura, il canto, pulire la casa. Qualsiasi cosa che ti obbliga ad usare il tuo corpo ti distrae, e quindi aiuta la mente", conclude Alessandra.





I lettori in cerca di supporto per la salute mentale possono contattare Lifeline al 13 11 14 o Beyond Blue al 1300 22 4636.





Embrace Multicultural Mental Health supporta le organizzazioni a fornire servizi di salute mentale culturalmente appropriati.





