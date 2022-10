L'Italian Language Centre celebra la 22ma edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

In evidenza Il Ministero degli Affari Esteri ha anche quest'anno organizzato la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

L'iniziativa, alla sua ventidueesima edizione, ha come tema "L'italiano e i giovani: come scusa? Non ti followo"

L'Italian Language Centre di Brisbane, con il patrocinio del Consolato italiano organizza un evento gratuito per celebrare questa occasione

Il prossimo 15 ottobre, a partire dalle ore 14:00, avrá luogo all' Italian Language Centre di Brisbane un evento per celebrare la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.





L'iniziativa, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri ed arrivata alla sua ventiduesima edizione, ha quest'anno come tema "L'italiano e i giovani: come scusa? Non ti followo".





Dopo aver celebrato il Sommo Poeta Dante Alighieri a 700 anni dalla morte lo scorso anno, il Ministero ha dunque deciso di concentrarsi su un tema decisamente più attuale, andando ad analizzare quale sia l'impulso delle nuove generazioni e delle nuove tecnologie sulla nostra lingua.





"La nostra lingua sta cambiando e se riflettiamo è sempre stata in cambiamento, visto che noi certamente non parliamo nello stesso modo in cui parlavano i nostri genitori", afferma la dottoressa Giovanna Amatruda, Language Program Liaison and insegnante all'Italian Language Centre di Brisbane.



Il volantino dell'evento in programma il prossimo 15 ottobre. Credit: Courtesy of Italian Language Centre Giovanna Amatruda, laureata in lingue e letterature straniere, terrà un intervento durante l'evento organizzato dall'Italian Language Centre, dal titolo "L'italiano che cambia: ieri, oggi, domani".





A questo seguirà anche una parte dedicata al dialetto ed una dedicata alla musica.





"Non voglio svelare tutti i dettagli", scherza la dottoressa Amatruda "quindi partecipate numerosi al nostro evento che si svolge in maniera completamente gratuita".





Per partecipare è necessario registrarsi al sito italianlanguagecentre.org





