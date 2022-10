L'Ucraina riconquista terreno sul campo dopo l'annessione a Mosca di quattro regioni

By Massimiliano Gugole

Giovedì scorso 29 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto di annessione a Mosca di quattro regioni filorusse dell’Ucraina.





Una mozione di condanna su questa decisione da parte delle Nazioni Unite è stata bocciata al Consiglio di sicurezza, a causa del veto russo.



Advertisement

Nel suo discorso, Putin ha insistito sul suo diritto a difendersi con ogni mezzo a sua disposizione, criticando la NATO e gli Stati Uniti, ma dichiarandosi poi pronto a tornare al tavolo dei negoziati.





Per parte sua il presidente ucraino Volodomir Zelensky ha dichiarato l’impossibilità a trattare finché Putin rimarrà al potere, e ha rinnovato la richiesta di un ingresso nella NATO da parte di Kiev.



LISTEN TO Lo scorso 16 settembre le autorità iraniane hanno annunciato il decesso di Mahsa Amini, una giovane donna arrestata qualche giorno prima per aver indossato dei vestiti non consoni alla dottrina islamica. SBS Italian 30/09/2022 12:39 Play

L’Australia intanto ha deciso di aumentare le sanzioni verso la Russia, mentre in Italia l’ambasciatore russo Sergei Razov è stato convocato per lunedì 3 ottobre al ministero degli Esteri per fornire chiarimenti sui sabotaggi nel gasdotto Nord Stream e sulle minacce nucleari.





SBS Italian ha discusso questi temi con il giornalista Giuseppe D’Amato, per anni corrispondente a Mosca e profondo conoscitore dell’area ex-sovietica.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.