“Maestrale”, il buon vento de Il Muro del Canto

A quattro anni da “L’amore mio non more”, che ha consacrato Il Muro del Canto come band di culto nel panorama della musica indipendente nazionale, il gruppo pubblica il quinto disco in studio dal titolo “Maestrale”.





A raccontare questo nuovo lavoro ai microfoni di SBS Italian è Daniele Coccia, splendida ed inconfondibile voce della band romana.

“Siamo molto soddisfatti di questi primi 12 anni di percorso, che non sono pochi, ma abbiamo la sensazione di essere sempre all’inizio, abbiamo preservato quello stesso entusiasmo".

Abbiamo preservato l'entusiasmo degli inizi, abbiamo ancora tante energie da spendere

"Abbiamo voglia di fare ancora tanto e di prenderci soddisfazioni sempre più grandi".





"È un bilancio provvisorio molto positivo, ma abbiamo ancora tante energie da spendere”. Il Muro del Canto è un gruppo musicale fondato a Roma nel 2010 Source: foto di Georgiana Acostandei

Per noi Roma è il centro dell'universo

“È stato un album concepito e realizzato in aperta campagna, e il fatto di ritrovarci nella natura ci ha aiutato tantissimo".





"A causa della pandemia abbiamo passato mesi nei quali non si poteva lavorare, non si poteva stare insieme. Ritrovarci all’aperto, in campagna, ci ha fatto ritrovare, in tutti i sensi”.

“Roma non è solo la nostra città, il nostro habitat naturale, è anche una città che musicalmente ci dà una soddisfazione immensa. Se fossimo quello che siamo a Roma anche nel resto del mondo, saremmo importanti come i Beatles!"





"Siamo felicissimi che, in una metropoli come Roma, i nostri concerti vadano così bene, e forse è proprio perché cantiamo e rappresentiamo la cultura della città. Per noi Roma è il centro dell’universo”.





“Siamo inoltre contentissimi di ricominciare a fare concerti. Quest’estate, oltre ai nostri live, avremo anche l’occasione di aprire alcuni concerti di Ben Harper, che stimiamo moltissimo come artista e come uomo". La copertina di Maestrale, l'ultimo album de Il Muro del Canto Source: courtesy of Queste le date del tour de Il Muro del Canto:





01/07 Roma, Villa Ada



03/07 Spilimbergo (PN),Folkest Festival



10/07 Pofi (FR), Bomboklat Festival



16/07 Ponticelli di Malalbergo (BO), Solidarity Festival



05/08 Porto Pollo-Palau (SS), Rupi’s Beach Bar



06/08 Porto Ferro-Sassari, Il Baretto di Porto Ferro



07/08 Cagliari-Lungomare Poetto,Corto Maltese



20/08 Vallemare di Borbona(RI), Vallemare 2022



IN APERTURA A BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS



02/08 Palmanova (UD), Estate di Stelle-Piazza Grande



03/08 San Mauro Pascoli (FC), Acieloaperto-Villa Torlonia



09/08 Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni



11/08 Brescia, Festa Radio Onda d’Urto Daniele Coccia - il terzo da destra - assieme agli altri componenti della band Source: foto di Georgiana Acostandei Riascolta qui l'intervista a Daniele Coccia, cantante de Il Muro del Canto:

