Mario Draghi risponde a Putin, "l’Italia continuerà a pagare il gas in euro"

Una presa di posizione molto forte quella di Mario Draghi, che durante un discorso a Camera e Senato ha ribadito il suo impegno nel difendere la democrazia e la libertà dei paesi occidentali.





"L’atteggiamento del primo ministro italiano nei confronti del Presidente Putin è molto chiaro, secondo lui le sue condizioni sono inaccettabili", ha commentato il giornalista Carlo Fusi, in collegamento da Roma, ai microfoni di SBS Italian.





"Quella di Draghi è un’impostazione ideale, che nasce della volontà di salvaguardare le conquiste democratiche dell’occidente", ha continuato il giornalista.

Durante lo stesso discorso Mario Draghi ha poi toccato anche diversi punti che saranno all’ordine del giorno durante il Consiglio europeo previsto per il 24 e 25 marzo.





Dalla guerra in Ucraina alle questioni economiche, come l'aumento dei prezzi dell'energia, dalla pandemia di coronavirus al discorso di Putin che, nelle ultime ore, ha dichiarato che Mosca accetterà solo pagamenti in rubli per la fornitura di gas.





"Draghi sta rispondendo in maniera diretta alle iniziative del Presidente Putin, fronteggiandolo apertamente. In primo luogo respingendo fermamente la richiesta di pagamento in rubli per le forniture di gas, e secondariamente ribadendo il sostegno all’Ucraina per l’ingresso nella UE", conclude il giornalista in collegamento da Roma.





Ascolta l’intervento integrale di Carlo Fusi:

