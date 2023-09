Mattarella respinge le dimissioni di Draghi

Una giornata controversa quella del 14 luglio in Italia, partita con l'ottenimento della fiducia da parte della maggioranza al Senato al Decreto Aiuti, ma terminata con le dimissioni di Mario Draghi.





Il provvedimento che punta a contrastare l'inflazione nel Paese ha ottenuto 172 sì, 39 no e nessun astenuto, ma le dimissioni di Draghi sono arrivate comunque a causa dello "strappo" del Movimento 5 Stelle, che non ha partecipato alla votazione per il decreto.





"Per me non c'è un Governo senza i 5 Stelle, e per me non c'è un Governo Draghi altro che l'attuale", ha dichiarato poi il presidente del Consiglio.

Ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha accolto le dimissioni di Draghi, che avrà fino a mercoledì per rendere comunicazioni alle Camere.





Della crisi di Governo in Italia e della giornata trascorsa abbiamo parlato con il giornalista esperto di politica italiana Carlo Fusi, che ha innanzitutto riassunto per noi i punti chiave della giornata di ieri, 14 luglio, in Italia.

