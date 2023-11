Natale 2020 in Australia

C'è chi fa lezione di zumba preventiva, per potersi poi strafogare senza sensi di colpa il 25 dicembre, chi organizza collegamenti video con la famiglia in Italia per spacchettare insieme i regali e scacciare la nostalgia, chi si sta affaccendando in cucina per ospitare familiari e amici.





Il Natale italo-australiano ruota intorno alla famiglia e ad amici e amiche, e naturalmente prevede tavole imbandite e la condivisione di tante leccornie, con piatti magari adattati alle temperature estive.

Se non c'è odore di cibo in una casa non è una casa italiana!

E in questo Natale "molto particolare", che arriva alla fine di un anno complesso, è importante "organizzarci fra di noi, fare il solito cenone (...) perché anche in un Natale complicato e in trincea come questo c'è tanta bellezza, ed è importante celebrare", ci dice Marco Zangari.





