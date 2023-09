"Niente viaggi verso l'Europa per tutto il 2021"

Il ministro del turismo Simon Birmingham ha dichiarato che gli australiani dovranno evitare i viaggi verso l'Europa e il Nord America per tutto il 2021.







Affermazioni improntate alla prudenza, dettate dal fatto che la scorsa settimana Francia, Spagna e Germania hanno fatto registrare il maggior numero di positivi al COVID-19 da quando sono cominciati i test a tappeto.







Intanto negli USA ogni giorno si registrano 35mila nuovi contagi e le vittime da coronavirus hanno superato quota 220mila.







Il governo australiano ha anticipato che il divieto di viaggi all'estero potrebbe essere esteso fino a tutto il 2021

Il Ministro del Turismo Birmingham ha affermato che bisogna rinunciare ai viaggi per l'Europa ed il Nord America per altri 12 mesi

Le reazioni della comunità italiana down under , tra chi si sente fortunato, chi è deluso e chi addirittura è rassegnato all'idea di non vedere più i suoi genitori.





Ad eccezione delle frontiere del WA, che resteranno probabilmente chiuse fino al marzo 2021, i confini interni all'Australia dovrebbero essere tutti riaperti entro Natale.







Nonostante questo, le parole del Ministro riportate dal Sydney Morning Herald hanno fatto scattare un campanello d'allarme tra chi per famiglia, lavoro o diletto sperava di potersi recare in Europa almeno il prossimo anno. Il ministro federale del commercio e del turismo, Simon Birmingham Source: AAP Image / Lukas Coch

"Mi fido della scienza, ma la distanza da mia figlia fa male al cuore"

"Mi fa male il cuore" racconta a SBS Italian la food blogger Paola Bacchia, separata dalla figlia da prima dello scoppio della pandemia.







Paola, che organizza anche tour in Italia per gli australiani, ammette che un divieto di viaggio esteso a tutto il 2021 potrebbe mettere a repentaglio il suo lavoro: "mi fido degli scienziati, ma credo che sia prematuro affermare che per i prossimi 15 mesi non potremo viaggiare".





"Mi sento fortunato perché vivo in Australia. Ma il COVID ha cambiato il modo di pensare e di lavorare"

Stessa posizione per Matteo Piccardi, che dal 2016 accompagna turisti australiani in Toscana ma che nel frattempo ha dovuto rivedere i suoi piani.







"Da due mesi ho aperto una nuova attività nella ristorazione, ma per quanto riguarda il mio tour operator credo che ci saranno conseguenze a lungo termine".







"Il turismo ripartirà molto lentamente. Il COVID ha cambiato il modo di pensare e di lavorare di molte persone. E mi sento fortunato perché vivo in Australia dove il virus è stato tenuto sotto controllo", conclude Matteo.



Un'immagine del coprifuoco di Melbourne Source: SBS Italian - Dario Castaldo



Entro fine anno sarà possibile andare in Nuova Zelanda. Forse anche a Singapore e in Giappone

Specificando che è difficile ipotizzare che tutti gli australiani possano essere vaccinati prima della fine del 2021, Simon Birmingham ha aggiunto che l'industria turistica proseguirà sotto tono per tutto il prossimo anno.







L'esponente del governo Morrison ha spiegato che visitare nazioni alle prese con la pandemia finirebbe per diventare un peso e un costo per la collettività e per la sanità australiana.







D'altra parte, il responsabile del dicastero ha ribadito che è sempre più probabile che entro la fine del 2020 si possa viaggiare verso Nuova Zelanda e altri Paesi a basso rischio, come Singapore, Giappone e le isole del Pacifico.

Da venerdì via libera al ritorno dei neozelandesi in Australia

L'allentamento internazionale delle restrizioni comincia questo venerdì, da quando i cittadini neozelandesi potranno entrare in alcuni stati australiani (NSW e NT) senza sottoporsi al periodo di quarantena obbligatoria.







Per ora l'apertura non è reciproca, e per decisione del governo di Wellington gli australiani dovranno attendere almeno un altro mese prima di poter volare sull'altra sponda del mare di Tasman.



"Mi sono rassegnato all'ipotesi di non vedere mai più i miei genitori"

"Mi dispiace per chi lavora nel settore turistico, ma non c'è nulla da fare. Anche a me manca la mia famiglia, ma mi metto il cuore in pace e non capisco chi debba per forza viaggiare", spiega Mauro. Che poi aggiunge: "Mi sono rassegnato all'ipotesi di non vedere mai più i miei genitori ultraottantenni".





Di opinone opposta Gino, la cui madre è ricoverata in una casa di riposo in Abruzzo. "Il governo australiano non può pensare di chiudere tutto finché non saremo tutti vaccinati"

"Dobbiamo fare test rapidi e a tappeto e dobbiamo imparare a convivere con il virus, anche perché due settimane di quarantena a proprie spese rendono i viaggi economicamente insostenibili", aggiunge Gino.







"Tengo comunque sempre sotto controllo i voli, perché la mancanza della famiglia si sente", dice infine Riccardo.







Riascolta qui il nostro dibattito sull'ipotesi che il divieto di viaggio all'estero venga esteso fino alla fine del 2021.



