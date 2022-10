"Non sono ancora riuscita a tramettere l'amore per l'italiano ai miei figli, ma non mi arrendo!"

Cassandra ha iniziato a studiare italiano da ragazza e, anche se conciliare gli impegni di lavoro e quelli familiari non è stato sempre semplice, non si è data per vinta, alternando periodi di pausa a periodi di intenso studio.





"Come regalo di fine anno i miei genitori mi portarono in Italia per la prima volta ed è stato fantastico, avevo solo 17 anni ma me lo ricordo ancora benissimo", ha raccontato Cassandra ai microfoni di SBS Italian.





Oggi Cassandra ha tre figli, ormai ragazzi, che ha portato in viaggio in Italia insieme al marito, sperando di trasmettere anche a loro l'amore per la scoperta di nuove lingue e nuove culture.





"Non sono ancora riuscita nell'impresa di invogliarli a studiare italiano, come me, ma non demordo, prima o poi comprenderanno quanto sia importante", ha raccontato.





"Oggi tutti nel mondo parlano inglese, quando io ero giovane non era così, forse per questo che i ragazzi non vedono la necessità di imparare una lingua nuova, ma è un peccato", ha aggiunto.



Cassandra con il marito e i figli in vacanza in Italia. Credit: Courtesy of Cassandra Butler Cassandra, che si occupa di comunicazione per le aziende, trova il tempo per studiare l'italiano nelle pause o alla sera dopo il lavoro.





"Libri, film, podcast (quelli di SBS Italian ovviamente!). Faccio tutto quello che mi può aiutare ad imparare divertendomi, che poi è il segreto per non mollare", ha continuato Cassandra.





"E poi chiacchiero con la gente per strada non appena sento un accento italiano!"





Cassandra sta organizzando un nuovo viaggio in Italia, anche se non ha ancora deciso la meta.





"Cercherò un posto dove io possa immergermi nella cultura mentre mio marito va in bicicletta", conclude l'appassionata di lingua italiana.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.