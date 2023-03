Partire o restare, il dilemma degli italiani in Australia

"Il più grande errore della mia vita".





"Ci rivedremo tra un paio d'anni, sono pronto a scommeterci". "Spero non ve ne pentiate".





Sono solo alcuni delle centinaia di commenti polarizzati che si trovano sulla pagina facebook di SBS Italian dopo aver messo in onda e pubblicato sui social media la storia di Annamaria, che dopo quasi 10 anni in Australia e aver ottenuto la residenza ha deciso di ritornare in Italia.



La storia di Annamaria Si può decidere di lasciare l'Australia per far ritorno in Italia? Per qualcuno decisamente sì

Ma questa storia non ha ricevuto solo commenti negativi.





"Puoi avere tutto in Australia lavoro, casa, una buona condizione economica. Ma ti manca sempre qualcosa."





"Secondo me fai benissimo". E ancora: "Io non me ne pento per niente".





A guidare la decisione di Annamaria, la voglia di riavvicinarsi alla famiglia e il convincimento che l'Italia abbia ancora molto da offrire.





La sua storia e le reazioni forti sono il segno di un tema che sta a cuore agli emigranti, divisi tra la patria d’origine e quella d’adozione.





Alla base di tutto ci sono certo le scelte personali, ma anche diverse concezioni della qualità della vita: per alcuni per esempio rimanere vicino alla famiglia d'origine in Italia è essenziale, per altri invece offrire ai figli un futuro diverso in Australia è la priorità.





SBS Italian ha aperto le linee per parlare di ritorno in Italia, programmato o desiderato.





Clicca sul tasto ‘play’ in alto per ascoltare gli interventi





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.