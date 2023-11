Tra le conseguenze della pandemia e dei periodi di lockdown che si sono succeduti negli ultimi mesi, alcune procedure burocratiche fondamentali - quali l’aggiornamento della documentazione per ricevere la pensione italiana all’estero - sono risultate ancora più complesse per gli anziani.





Ciro Fiorini, coordinatore nazionale del patronato INAS Cisl Australia, ha spiegato come si sia mosso il patronato per semplificare l’adesione alla Campagna Esistenza in vita e in cosa consista il nuovo progetto WitCare in collaborazione con il Co.As.It. di Melbourne.





“Per i nostri anziani, la parola chiave è informazione. Purtroppo non vengono date le informazioni dovute in modo semplice per gli anziani. Oggi tutto è su internet, ma il 70% degli italiani della nostra comunità non sanno neppure cosa sia MyGov. Io credo che una persona dovrebbe poter comunicare con le istituzioni senza l’aiuto di terzi”, spiega Fiorini.





Per maggiori informazioni sulle attività del patronato INAS Cisl: 03 94803094.





Ascolta l'intervista a Ciro Fiorini:

Ascolta l'intervista a Ciro Fiorini:

