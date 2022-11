Quanto è difficile essere sostenibili in cucina?

È iniziata ieri (lunedì 14 novembre) la settimana della cucina italiana nel mondo, evento il cui tema portante quest’anno è: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”.





La sostenibilità, assieme all'innovazione, è un tema cardine anche della Cop27, la Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si sta tenendo a Sharm el-Sheikh con la presenza dei principali leader mondiali.



Simone Marini ha avviato una startup che si chiama Forkful , che si occupa di distribuire a prezzi vantaggiosi cibi rimasti invenduti di ristoranti, caffè e panifici.





Colpito dall'attenzione dalla sostenibilità dei Paesi scandinavi, Simone ha deciso con la moglie di portare Down Under il concept di App come Too Good to Go.





Nel far questo, i due hanno capito che in Australia c'è ancora del lavoro da fare per sensibilizzare le persone al tema, in particolare gli addetti ai lavori.





"Lavoro come fornitore ed ho a che fare con moltissimi ristoratori italiani - spiega Simone ai microfoni di SBS - e purtroppo sono ancora troppo pochi quelli che sono pronti a rischiare pur di fare la scelta eticamente giusta".



Il problema di fondo, però, sembra essere la struttura stessa della filiera, che risulta ancora impercorribile per coloro che vorrebbero essere sostenibili al 100%.





A pensarla così, ad esempio, è Alessandro Luppolo, cioccolataio "etico" che ammette l'impossibilità di essere completamente sustainable .





"Per avere il marchio Fairtrade , ad esempio, basta avere il 10% degli ingredienti proveniente da un produttore Fairtrade , ma che ne è del restante 90%?".



Tanti produttori di cioccolato utilizzano agricoltura biologica, ma non hanno i soldi per ottenere il marchio di certificazione. Risulta così difficile trovarli. A. Luppolo

Alessandro ha anche lavorato per molti anni in ristoranti molto rinomati, non soltanto in Australia.





Secondo lui, una transizione ai menù fissi anzichè à la carte contribuirebbe ad evitare gli sprechi, avvicinando il mondo della ristorazione ad una sostenibilità accettabile.





