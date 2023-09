Questa settimana su SBS TV: film famosi, ciclismo, buona cucina e luoghi pittoreschi d'Australia

Sabato alle 17.30 e alle 10.00 su SBS Food - Taste of Italy



Sono due gli episodi: nel primo episodio Nisha Katona ci accompagna per le strade di Orvieto, una delle più pittoresche città italiane nascosta nelle montagle umbre, mentre nel secondo ci porta a Bari dove ci fa scoprire alcune ricette che risalgono ad oltre 400 anni fa.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Rush



La storia della Formula Uno è ricca di grandi duelli, e tra questi quello affascinante tra James Hunt e Niki Lauda. Rush ci fa rivivere straordinaria stagione del 1976 in cui entrambi i piloti furono disposti a rischiare tutto per diventare campioni del mondo, anche la vita.





Sabato alle 20.30 su SBS Viceland – Ciclismo: La Vuelta 2023



In diretta tulle le fasi della ventesima tappa della Vuelta a España da Manzanares El Real a Guadarrama di 208 km.





Domenica alle 20.30 su NITV - The Lake Of Scars



"The Lake of Scars" racconta una storia di cooperazione tra aborigeni ed australiani di discendenza europea per preservare un ecosistema in pericolo, e con esso il suo valore storico e culturale nei dintorni del lago di Boort, nella parte settentrionale del Victoria.





Domenica alle 1.05 su SBS Viceland – Ciclismo: La Vuelta 2023.



Ventunesima e ultima tappa dall’Ippodromo della Zarzuela di Madrid.





Lunedì alle 20.00 su SBS Food – Gino’s Italian Express



In questa puntata da non perdere, Gino ci fa fare un bel viaggio sul Trenonatura che percorre il cuore della Val d'Orcia ai piedi del Monte Amiata in un territorio incluso tra Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Ci porta poi ad Asciano per partecipare al famoso Palio dei ciuchi, dove a gareggiare non sono i cavalli ma gli asini. Gino si concentra anche sul alcune tipiche ricette locali.





Martedì alle 17.20 su SBS World Movies – The Taming of the Shrew



Nel XVI secolo Petruccio, un povero gentiluomo veronese, arriva a Padova con l'intenzione di sposare Katherina, la bisbetica figlia di ricchi battisti. Ma prima che ci possa riuscire, Kate decide di dare una lezione al suo presuntuoso corteggiatore. Interpreti di questo film tratto dal famoso capolavoro di William Shakespeare sono Elizabeth Taylor e Richard Burton.





Martedì alle 19.30 su NITV – The Point: Referendum Road Trip



La data del referendum sull’inclusione di una Voce indigena in Parlamento si avvicina e il programma di attualità della NITV, The Point: Referendum Road Trip con John Paul Janke e Narelda Jacobs, informa gli australiani sulla prospettiva dei Popoli Aborigeni in vista del voto .





Mercoledì alle 19.30 su SBS World Movies – Desperately Seeking Susan



Una casalinga del New Jersey alla disperata ricerca di avventure nella sua noiosa vita suburbana diventa ossessionata dalla "Susan" di cui legge negli annunci personali e si ritrova ad assumere l'identità di questa stravagante tentatrice. Diretto da Susan Seidelman e interpretato da Rosanna Arquette, Madonna e Aidan Quinn.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



In questo episodio, Ernie ci accompagna alla scoperta di altri luoghi affascinanti d’Australia: promontorio di Wilson e il Margaret River dove ci presenta due personaggi importanti dello sport e dell’industria del mobilio australiani.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai.





Buona visione!





Tenetevi informati sul referendum 2023 sulla Voce Indigena in parlamento attraverso il network SBS, che comprende la prospettiva delle First Nations su NITV.







