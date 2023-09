Questa settimana su SBS TV: gli spettacoli del Colosseo, buona cucina, atletica e tanto cinema

Sabato alle 16.40 su SBS Viceland — Atletica: Campionati mondiali





In diretta dal Centro nazionale di atletica leggera di Budapest in Ungheria sarà possibile assistere alla sessione mattutina del primo giorno di gare. I mondiali saranno trasmessi giornalmente da domenica mattina in diretta su SBS HD dalle 2.30 o dalle 2.50, e in differita o alle 14.00 o alle 16.00 di ogni giorno fino alla loro conclusione.





Per tutti i dettagli, inclusi orari e programma, clicca qui.





Domenica alle 19.30 e 20.20 — Colosseum — Documentario sulla storia del Colosseo e di Roma





L'esecuzione pubblica dei criminali è uno spettacolo fisso nel Colosseo, ma durante i 123 giorni di giochi di Traiano nel 107 d.C., una di queste vittime non è un normale prigioniero. È il vescovo Ignazio di Antiochia, accusato di far parte di una crescente religione clandestina che minaccia le tradizioni romane: il cristianesimo.





Lunedì alle 17.30 su World Movies — The Great Dictator





Un barbiere ebreo perde la memoria dopo un incidente aereo. Quando finalmente cerca di dare un senso a ciò che lo circonda, si ritrova sottoposto alla tirannia di un dittatore, al quale assomiglia come una goccia d’acqua. Questo gli permetterà di prendere il posto del despota e di pronunciare un discorso rimasto famoso e che ha ancora oggi una notevole rilevanza politica.





Lunedì alle 20.00 su SBS Food — Cook Like an Italian with Silvia Colloca





Per gli italiani, il cibo ha sempre costituito una parte enorme del legame con le proprie radici, il che significa che mantenere vive le proprie tradizioni culinarie è essenziale. Silvia e la sua cara amica Lina preparano una delle ricette domenicali più apprezzate d'Italia, il famoso ragù napoletano. In questa puntata, entra in scena a distanza anche la mamma di Silvia che dall’Italia la aiuta a creare un dolce speciale usando un vecchio panettone.





Martedì alle 19.30 su NITV — The Point: Referendum Road Trip





Il documentario visita lutruwita in Tasmania, per capire come viene discusso il referendum sulla Voce e quale sarà il percorso da seguire.





Mercoledì alle 20.30 su SBS HD — Building the Snowy





La serie in tre parti racconta la straordinaria storia del bacino idroelettrico "The Snowy", dall'idea originale poco dopo la Seconda guerra mondiale fino al presente con il progetto Snowy 2.0. Il primo episodio si concentra sulle sfide coinvolte nella costruzione di progetti così imponenti.





Giovedì su NITV alle 19.30 — Going Places with Ernie Dingo





Questa settimana Ernie Dingo ci porta tra le steppe del lago Bibra e ci fa conoscere Bianca, una famosa stilista di Mallacoota.





Giovedì alle 21.30 sud World Movies — Hope Gap





Questo film con Annette Bening e Bill Nighy racconta la storia di Grace e Edward che sono stati sposati per 29 anni, finché Edward decide di chiedere la separazione, durante una visita del figlio. Ma alla fine si separeranno veramente Grace e Edward?





Venerdì alle 17.30m su World Movies — The Bookshop





Siamo in Inghilterra nel 1959. Florence, una giovane vedova, si trasferisce in una città di periferia dove decide di aprire una piccola libreria, cosa mai avvenuta prima. Qui incontra Mr Brundish che la aiuta ad aprire il negozio acquistando per lei una vecchia storica casa in disuso. Ma alla fine Florence sarà costretta a lasciare quella casa e anche il paese, chiudendo la libreria. Il film è a sorpresa e non sveliamo il finale.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai . In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand.





Buona visione!



Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare il servizio

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.