Questa settimana su SBS TV: la vita di Andrea Bocelli, storie dell'India e molta cucina

By Domenico Gentile

Venerdì alle 21.00 su SBS Food – Cook like an Italian with Silvia Colloca





Le uova sono uno degli ingredienti più usati nella cucina italiana, potremmo dire indispensabili: dalle uova nascono la pasta fatta in casa, i dolci, e la classica carbonara.





Silvia in questo episodio ci mostra come preparare un gustoso tiramisù, fare i savoiardi e cucinare un perfetto piatto di spaghetti alla carbonara.



Source: SBS / SBS TV.



Sabato alle 21.25 su SBS HD – Search for Cleopatra



Cleopatra è una delle figure più misteriose dell’antico Egitto ed anche l’ultimo faraone ed è anche per questo che gli archeologi sono da tempo alla ricerca della sua tomba. Il documentario ci guida in questa ricerca che porta a nuove importanti scoperte di nuove mummie dei predecessori di Cleopatra.





Domenica alle 21.30 su NITV – Race



Race è basato sull'incredibile vera storia di Jesse Owens, considerato da molti il più grande atleta della storia dell’atletica leggera. Epiche le sue medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936, dove deve superare non solo la competizione d'élite, ma anche la brutale politica razziale della Germania di Adolf Hitler.







Lunedì alle 21.30 su World Movies - The Warrior Queen of Jhansi



Questa settimana si celebra Diwali, una delle più importanti feste indiane e simboleggia la vittoria del bene sul male. Per questo SBS ha programmato numerosi film e documentari sull’India e la sua storia. Una di queste storie è la affascinante vita della regina Rani Lakshmibai, ricordata come la Regina guerriera che guidò l’ammutinamento del 1857 contro la British East India Company e, successivamente, la resistenza contro l’Impero anglo-indiano.



L'Australia festeggia Diwali, il festival delle luci che celebra la vittoria del bene sul male. Source: SBS / SBS.



Martedì alle 11.30 su SBS Food – Rick Stein’s Seafood Odyssey



Rick è a Napoli da dove inizia la sua odissea alla scoperta dei piatti più gustosi con i frutti di mare.





Martedì alle 17.15 su World Movies – Big Fish



Edward Bloom si ammala gravemente a suo figlio William va a stare con lui. Quando sono assieme William scopre la verità su molte delle storie raccontate da suo padre che ha voluto sempre esagerare un po’ nei suoi ricordi. Alla fine, capirà il perché e verrà a conoscere meglio il genitore morente.





Mercoledì alle 19.20 su World Movies – The Music of Silence – La musica del silenzio



Un appuntamento TV da non perdere. Racconta la vita di Andrea Bocelli, il famoso tenore che martedì prossimo inizierà a Brisbane il suo tour australiano. Il film narra la storia di Bocelli da quando perde la vista da bambino e come da adulto diventa uno dei più famosi cantanti lirici della storia. Diretto da Michael Radford è interpretato da Toby Sebastian nella parte di Bocelli, Antonio Banderas, in quella del suo maestro e Luisa Ranieri nel ruolo della mamma.



Andrea Bocelli ahead of Australian concerts. Credit: SBS.



Mercoledì alle 21.55 su SBS Viceland – FIFA U17 Women’s World Cup 2022



In diretta dallo stadio Pandit Jawaharlal Nehru, Margao in India la prima semifinale della Coppa del mondo FIFA Under 17 femminile 2022.





Mercoledì alle 1.15 su SBS Viceland – FIFA U17 Women’s World Cup 2022



Sempre dallo stesso stadio la seconda semifinale.





Giovedì alle 13.00 su SBS Food – Gino’s Italian Coastal Escape



Gino torna a casa dove è cresciuto: nel Golfo di Napoli. In questo episodio ci accompagna nel corso della giornata con una prima colazione tipica napoletana, un buon piatto di pesce per pranzo e chiude la giornata con una cenetta romantica per due sulla costa di Mergellina.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



Source: SBS / SBS TV. Ernie in questa occasione ci fa scoprire i segreti più belli del Mary River, nel Territorio del Nord.





Giovedì alle 23.00 su SBS HD – Gomorra



Genny deve ricorrere all’aiuto di alcuni uomini d’affari per rimettere in piedi la sua attività criminale. Nel frattempo, Ciro e Nunzia ricevono una visita inaspettata.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





