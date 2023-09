Ramses e l'oro dei faraoni, la mostra in arrivo a novembre a Sydney

Una nuova mostra dedicata al faraone Ramsete II verrà inaugarata all’Australian Museum di Sydney il 18 novembre prossimo per poi proseguire fino al 19 maggio 2024.





Ramses & the Gold of the Pharaohs è stato definita come "la più importante mostra culturale ad arrivare in Australia in oltre 10 anni".





I biglietti sono già in prevendita, e per alcune date sono già esauriti.



La mostra dedicata a Ramsete il Grande sarà all'Australian Museum di Sydney dal 18 novembre 2023 al 19 maggio 2024. Credit: Australian Museum Oltre agli artefatti originali, la mostra offrirà un’esperienza di realtà virtuale che trasporterà i visitatori nel tempio di Abu Simbel e all’interno della tomba della regina Nefertari, la favorita di Ramsete il Grande.





In questa intervista per SBS Italian l'egittologo Martin Bommas, direttore del Museo delle Civiltà Antiche alla Macquarie University di Sydney, racconta Ramesse il Grande, preparando chi vorrà far visita alla mostra a Sydney a partire dal prossimo novembre.



"Probabilmente è giusto definire Ramesse II un megalomane", spiega Bommas, facendo riferimento all'imponenza del suo lascito e a come il faraone rimosse il nome da alcune statue antiche per apporvi il proprio.





Da ricordare è anche come Ramsete II "firmò anche il primo trattato bilaterale di pace dell'umanità", sottolinea il professor Bommas.



Il professor Martin Bommas, egittologo alla Macquarie University di Sydney. Ramses II (noto anche come Ramesse II, Ramsete II e Ramses il Grande, e in greco come Osimandia) regnò dal 1279 a.C. al 1213 (o 1212) a.C.





