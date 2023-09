"Segno negativo in arrivo" per molti fondi di superannuation

Con la fine di giugno arriva la scadenza dell'anno finanziario e con essa il resoconto annuale della superannuation, con tutti i contributi aziendali e personali, le spese e i ritorni dell'investimento.





Quest'ultima voce sarà per molti negativa, con gli investimenti che nell'anno finanziario 2021/22 potranno incidere per qualche migliaio di dollari sul fondo pensione.

Il professore di Finanza della University of New South Wales di Canberra Massimiliano Tani ricorda come gli eccellenti risultati degli investimenti dell'anno precedente, seppur segnato dalla pandemia, contavano sugli ingenti contributi a privati e aziende che il governo dava nelle fasi più acute della pandemia.

Il mercato delle azioni guarda in avanti e si basa su aspettative. La situazione internazionale è cambiata, abbiamo tassi di interesse in aumento e c'è molta più incertezza.

I tassi di interesse in crescita hanno anche messo in crisi la formula del Buy Now Pay Later , con la quale si può acquistare oggi e pagare con calma, senza passare per la classica richiesta di un prestito in banca.





Aziende come AfterPay, Klarna e Zip, essendo poco selettive, hanno accumulato una percentuale di clienti insolventi molto più alta rispetto agli istituti tradizionali, che per AfterPay si calcola sia del 14 per cento, mentre ad esempio Commonwealth Bank è attorno all'1 per cento.





