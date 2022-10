Serie A, Napoli e Atalanta sempre in vetta

Foto Alessandro Garofalo/LaPresse 01 ottobre 2022 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Torino - Campionato di calcio Serie A TIM 2022/2023 - stadio Diego Armando Maradona Nella foto: Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli); gol 3-0 October 01 , 2022 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Torino - Italian Football Championship League A TIM 2022/2023 - Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli); gol 3-0 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse/Sipa USA) (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse/Sipa USA) Credit: LaPresse/Sipa USA