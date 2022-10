Siete dei nabbi, oppure flexate la lingua italiana?

Punti chiave Ha avuto inizio ieri 17 ottobre la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

Il tema di questa edizione è "L'italiano e i giovani"

La scelta del tema è in linea con la proclamazione, da parte della Comunità Europea, del 2022 Anno Europeo dei Giovani

Siete stati al pub e avete chiesto al barista di flexarvi una birretta? Magari avete comprato un'auto nuova che piotta di brutto? Oppure siete proprio dei nabbi della lingua dei giovani? Se ve lo state chiedendo, la risposta ve la siete già data.





Sono proprio queste parole, ossia quelle usate dalla "generazione Z", ad essere al centro della XXII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo o SLIM.



L’evento di promozione dell’italiano come grande lingua di cultura classica e contemporanea viene organizzato ogni anno dalla Farnesina nella terza settimana di ottobre.



Il tema di quest'anno, ossia quello dell'italiano e i giovani, ha come sottotitolo "Come scusa? Non ti followo".





Ne abbiamo parlato con Antonia Rubino, Associate Professor presso la University of Sydney, cha ha fatto dell'evoluzione della lingua italiana in Australia un caposaldo della sua ricerca accademica, e John Hajek, Professore di Italian Studies e linguista presso la School of Languages and Linguistics della University of Melbourne.





I due, assieme ad Anna Rita Tamponi, hanno pubblicato nel 2021 il volume "L’italiano in Australia: Prospettive e tendenze nell'insegnamento della lingua e della cultura."



Sdoganiamo l'uso misto delle lingue, che è una cosa normale ma è sempre stato stigmatizzato Antonia Rubino

Prendendo spunto dal tema della edizione 2022 della SLIM, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: quanto è giovane il vostro italiano? Usate parole come blastare (deridere con l'uso della parola e del sarcasmo qualcun altro), oppure siete fedeli alla tradizione?





