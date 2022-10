Silvia Colloca corona un sogno e pubblica il suo primo disco

Nota per i suoi programmi di cucina e come attrice, Silvia Colloca è un mezzosoprano che ha studiato canto alla Scuola musicale di Milano ed ha cantato in numerose opere, tra cui Orfeo e Euridice di Gluck all'Art Gallery di Sydney nel 2015.





Sing like an Italian è una collezione di brani cari a Silvia, con canzoni intramontabili tra cui Non ti scordar di me e Con te partirò e arie liriche tratte da opere di Puccini, Gluck, Mascagni, Bellini.



Tra i brani scelti per il suo primo disco c'è anche una ninna nanna di Natale che Silvia ha tradotto in italiano e che si intitola Tranquillo, bambino" , realizzata assieme all'arpista Marshall McGuire.





"Da giovane facevo le cover di Guns N' Roses e Metallica", racconta Silvia ai microfoni di SBS Italian.



Ho studiato per cinque anni con la maestra Carla Vannini ed è lì che è nata la mia passione per la musica lirica.

Silvia Colloca è nel cartellone degli spettacoli di Andrea Bocelli nel suo imminente tour australiano, compreso il suo concerto a Sydney il prossimo 27 ottobre alla Qudos Bank Arena.





